¿Quién se queda con los subsidios para las pensiones?

En Colombia la población de ingresos más altos es la que más se beneficia con los subsidios que otorga el Estado para pensiones, de acuerdo con diferentes análisis, incluido el presentado ayer por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde).

Ese es uno de los asuntes que llevan a plantear la necesidad de reformar el sistema, como lo hizo la Ocde, este jueves, con cambios enfocados en aumentar la cobertura y corregir su inequidad.



Según el informe presentado por el organismo, de los aproximadamente mil billones de pesos que componen el PIB del país, un equivalente al 2,3 por ciento está destinado a subsidios de pensiones, es decir, alrededor de 23 billones de pesos.



Para determinar la distribución de ese monto en la sociedad,



De acuerdo con la Ocde la manera como se reparten esos recursos en la sociedad es la siguiente, si se divide la población en 5 grupos, desde los más pobres a los más ricos:

Grupo 1: (población con menores ingresos): 4,3 % de los subsidios. Grupo 2: 7,8 % de los subsidios Grupo 3: 13,7 % de los subsidios Grupo 4: 23, 4 % de los subsidios Grupo 5 (el de mayores ingresos): 50,8 % de los subsidios

Así, más de la mitad del dinero entregado por el Gobierno para subsidiar pensiones se le da al 20 por ciento de la población de ingresos más altos. En contraste los tres primeros grupos reciben sólo el 25,8 por ciento de estos subsidios.



El organismo afirma que en Colombia “la cobertura es baja y desigual, lo que ha contribuido a los elevados niveles de pobreza en la tercera edad en comparación con los países de la Ocde y de América Latina”. Asimismo resalta que la baja cobertura del sistema de pensiones es un reflejo de la existente informalidad generalizada.



En la región, Uruguay es el país en el que más personas aportan a pensiones, y quienes no lo hacen sólo son el 24,3 %, contrario a Perú donde el 80 % de los trabajadores no aporta a este sistema. Colombia se encuentra en la tercera posición del mayor número de no aportantes a pensión con un 63 %, antecedido por el 69,9 % de México. En Argentina el 51,6 % de la población no aporta, mientras que en Brasil y Chile son el 36,3 % y 31 % de no aportantes respectivamente.

