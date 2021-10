Día sin IVA: ¿Vacunados contra el covid tendrán descuentos adicionales?

Ante la cercanía de la primera fecha de Día sin IVA, esta semana surgieron propuestas para que se entreguen descuentos adicionales a quienes tengan el carné de vacunación contra el covid-19.

(Día sin IVA: estos son los trucos a tener en cuenta)



Las fechas para los días sin IVA en este 2021 serán el 28 de octubre, el 19 de noviembre y el 3 de diciembre, en las cuales los colombianos podrán comprar varios productos sin el 19 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA).



Una de esas iniciativas surgió desde el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). La propuesta es que los establecimientos comerciales entreguen descuentos adicionales a quienes presenten el carné de vacunación.



En otras palabras, lo que plantea el Dapre es que además del descuento del 19 por ciento, los vacunados podrían acceder a unos puntos adicionales de descuento si compran en esos días.



(¡Pilas! Los productos que valdrán menos en el Día sin IVA)



No obstante, la Federación Nacinoal de Comerciantes (Fenalco) considera que aunque la idea es loable no la contempla porque consideran que las promociones deben ser para beneficio de todos los colombianos.



"Estamos hablando de medidas de bioseguridad con Fenalco y la posibilidad de hacer un incentivo a la vacunación donde se podrían contemplar descuentos para las personas que presenten su certificado vacunación durante los tres días sin IVA y así impulsar un poco que las personas se vacunen", dijo Víctor Muñoz, director del Dapre, en declaraciones recogidas por el portal 'Alerta Santanderes'.



Ante esta propuesta el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, señaló que “estas fechas son muy importantes para dinamizar la economía y recuperar el empleo en el país. También son una gran oportunidad para que los colombianos compren a más bajo precio en esta época especial del año, por eso consideramos que todos deben beneficiarse de esta jornada tan significativa”, concluyó el presidente de Fenalco.



Cabal recordó que igual que se hizo el año pasado, distintos productos que no gozan de la exención del IVA tendrán descuentos especiales voluntarios, en diferentes establecimientos comerciales para todos los clientes.



Sin embargo, hasta ahora el Ministerio de Salud, entidad que ha liderado las estrategias en la lucha contra el covid-19, no se ha referido a la iniciativa.



En el país al menos el 36 por ciento de las personas que se deben vacunar contra el covid-19 tienen el esquema completo y otro 54 por ciento solo cuentan con una sola dosis.