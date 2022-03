Distintos sectores del comercio están preparados para el primer día sin IVA de 2022, la jornada decretada por el Gobierno Nacional para este 11 de marzo, que servirá para que los colombianos realicen compras de distintos productos exentos del impuesto de valor agregado (IVA), que es del 19 por ciento.



Además, el Gobierno tuvo en cuenta que los montos topes para compras en cada una de las categorías aumentaron en 4,3 por ciento para 2022, por el incremento de la unidad de valor tributario (UVT). En el caso del vestuario, el monto quedó en 760.080 pesos, y en los electrodomésticos es de 3’040.000 pesos; para juguetes y juegos, en 380.040 pesos, y en útiles escolares, en 190.020 pesos.



Las expectativas del comercio están en 8 billones de pesos, siendo más conservadoras que las de las versiones pasadas, con más de 9 billones en 2021 y de 6,5 billones en 2020. En el caso de los medios virtuales, se esperan montos entre los 600.000 millones y los 700.000 millones de pesos, ya que el primer día sin IVA del año pasado estuvo en los 700.000 millones.



Como ya es usual, el comercio en línea se ha adelantado a la jornada y aplicativos como Rappi extendieron a 5 días las compras sin el impuesto al valor añadido. Esta app proyecta crecer hasta un 10 por ciento en ventas, frente a la última fecha del día sin IVA del 2021, y calcula que tecnología sea la categoría con más solicitudes este año y representaría el 85 por ciento del total de facturación.



Para optimizar los envíos, que en el caso de las compras en línea tienen plazo hasta de dos semanas siguientes a la fecha de facturación, es decir, hasta el 25 de marzo, la empresa Mensajeros Urbanos propone que se utilice el modelo de “mensajería por demanda”, para cumplir con un alto porcentaje de entregas efectivas y así reducir la cantidad de devoluciones.



Andrés Robatel, gerente general de Linio, anunció que prevé vender 20 veces más que un día normal y, además, en los productos, las categorías de computadores, electrodomésticos, bicicletas y vestuario son predominantes entre las preferencias de los compradores en esta fecha, con ventas de productos como neveras, lavadoras, celulares, televisores y freidoras de aire.



Entre los consejos entregados para la seguridad de la jornada, Mercadolibre recomienda verificar la legitimidad de la plataforma, la reputación del vendedor y los precios del producto, teniéndolos como una base en el momento de comprar en línea.

“Año a año venimos trabajando para fortalecer la experiencia de compra que les brindamos a nuestros usuarios. Somos, finalmente, un intermediario entre las marcas y sus clientes, y en ese sentido nuestra prioridad siempre será el poder ofrecer un proceso de compra de calidad de principio a fin” afirmó Lina Monsalve, gerente general de Mercado Libre Colombia.



Además, deben informar a sus clientes sobre los métodos de pago usados, la página oficial para realizarlos, verificación en los canales de la compañía, no acceder desde correos desconocidos y mucho menos descargar archivos de dudosa procedencia.

Según los datos recogidos del ciberevento del diasiniva.co, se espera recibir un 300 por ciento más de usuarios nuevos comprando y se generaría, al menos, un 30 por ciento más de ofertas que en 2021.



Las tiendas tendrán horarios extendidos, y junto con aplicativos y plataformas las empresas han habilitado su páginas con ofertas diferenciadas; en el caso de Samsung, distribuyeron sus productos según beneficios para su uso.



“La tercerización de la seguridad es la alternativa más eficiente para salvaguardar los negocios; además, las empresas deben contar con tecnología actualizada, buenos planes de seguridad que les ayuden a evitar fraudes en las transacciones o robo de información para la suplantación de identidad”, apunta Luis Carlos Guerrero, presidente de Lumen Technologies Colombia.



Otro de los consejos es realizar toda la transacción a través de la misma plataforma digital, ya que puede hacer la diferencia y evitar ser víctima de un fraude o robo.



Incluso puede hacer parte de programas de Compra Protegida, como el existente a través de Mercado Pago, con el que queda resguardada la venta hasta el momento en que se confirma que el producto haya llegado y cumpla con las expectativas acordadas.

Para la ACH Colombia, los pagos en línea beneficiarán a los usuarios y comerciantes con el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.



Además, la compañía recuerda a los usuarios que pueden usar el botón de pagos en línea PSE, que en los días sin IVA del año 2021 alcanzó más de 4 millones de transacciones.



En el 2021, según cifras de la Dian, las tres jornadas de día sin IVA pasaron los 31,42 billones de pesos en ventas, y este año se espera que la cifra se incremente en un 5 por ciento.

Más recomendaciones en las ventas digitales

Según el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), una de las recomendaciones en materia de ciberseguridad para esta jornada es no acceder a enlaces enviados a través de mensajes SMS no solicitados o que impliquen la descarga de contenidos en los dispositivos.



Asimismo, no abrir varias pestañas en una misma tienda o navegador, para evitar recargar el sitio web mientras se realiza la compra.



Además, las personas no deben hacer transacciones en computadores públicos como cafés internet, centros comerciales y bibliotecas, porque es posible que estos lugares almacenen información de tarjetas y contraseñas que pueden ser utilizadas.

De la misma forma, se debe evitar conectarse a redes wifi públicas, ya que es posible que la información quede guardada en el historial de búsqueda.



Verifique que los enlaces sean correctos, al momento de acceder a la página del banco y no brinde información personal o de sus productos por medio de correos electrónicos.



Se aconseja el cambio de la contraseña periódicamente y al ingresar a la página web de la entidad financiera siempre digitar la URL completa, nunca hacerlo a través de buscadores o en correos electrónicos.



Es necesario que al finalizar la sesión lo haga por medio de la opción de salida segura que ofrece cada entidad bancaria en su sitio web y no solo cerrando la ventana de la página, también se debe verificar que la conexión sea segura, en la tienda en línea o banco.



Es importante que en el sitio web en donde quiera realizar la transacción se garantice que la información usada sea privada, es decir que las contraseñas y los números de tarjeta de crédito no queden almacenados en el sitio web, esto lo puede corroborar revisando que la URL o dirección web empiece por https://.



De acuerdo con Veritran, empresa dedicada a acelerar y facilitar el desarrollo de canales digitales, la combinación de soluciones como biometría o códigos únicos en una transacción y las notificaciones al celular en las que se le pide al usuario aprobación sirven para dar a los clientes tengan mayor seguridad y confianza, ya que supone un sistema de alta seguridad sin contraseñas.

