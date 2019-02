Déficit comercial creció US$ 1.021 millones en el 2018

De acuerdo con las declaraciones de importación registradas ante la Dian, en diciembre de 2018, las importaciones sumaron US$ 4.183 millones, con un aumento de 15,1 % con relación al mismo mes de 2017.



“Este comportamiento obedeció principalmente al crecimiento de 15,3 por ciento en el grupo manufacturas”, dijo el Dane.

En 2018, las importaciones colombianas totalizaron US$ 51.231 millones FACEBOOK

TWITTER

En 2018, las importaciones colombianas totalizaron US$ 51.231 millones y registraron un crecimiento de 11,2 por ciento, frente al 2017.



Además, se presentó un déficit comercial (diferencia entre importaciones y exportaciones) de US$ 7.113 millones el año pasado; en 2017 había registrado US$ 6.092 millones.



“El aumento del déficit se explicó en parte por el aumento en las importaciones de manufacturas en US$ 4.514 millones, explicado por el crecimiento en el déficit de vehículos para el transporte de personas en US$ 268 millones”, dijo el Dane.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS