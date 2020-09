¿Se crearon nuevas formas de contratación laboral?

El gobierno reglamentó el Piso de Protección Social, que desde febrero del año entrante traerá la posibilidad de cobertura en salud, riesgos laborales y protección en la vejez a trabajadores que no alcanzan a percibir un salario mínimo.



¿Se trata de nuevas formas de contratación, un cambio en el régimen de pensiones o nuevas reglas para trabajadores formales? ¿Habrá contratos por horas?



Estas son respuestas sobre el Decreto 1174 dirigido personas que ganan menos de un salario mínimo haciendo labores puntuales en diversas actividades como jornaleros, coteros, ayudantes, recolectores de cosechas, entre otros.

¿Se crearon nuevas formas de contratación?



El Decreto 1174 del 27 de agosto de 2020 no establece nuevas modalidades de contratación. Las condiciones laborales hoy vigentes se mantienen. No es una reforma laboral.



¿Hay cambios en las pensiones?



Los regímenes pensionales siguen igual. Entre tanto, se reglamenta la posibiliad de que quienes ganan menos de un salario mínimo puedan ahorrar para la vejez mediante los beneficios económicos periódicos (BEP). Personas que están en la informalidad y luego consiguen un trabajo formal podrán sumar a su cotización al

sistema pensional lo aportado al piso de protección social.



¿Se permite la contratación por horas?



No, porque las normas laborales existentes permanecen iguales. Se reconoce la posibilidad de seguridad social a quienes, por diferentes circunstancias de su trabajo, no alcanzan a tener ingresos de un salario mínimo mensual.



¿Hay cambios para los trabajadores de tiempo completo?



No se modifican las condiciones laborales de quienes trabajen tiempo completo. El decreto establece beneficios para personas que por sus actividades tienen ingresos inferiores a un salario mínimo mensual.



¿Se podría contratar sin límite por debajo del salario mínimo?



Como el piso de protección social, no altera las normas laborale sobre prestaciones

sociales, el salario mínimo se respeta, en tanto que el decreto ofrece una alternativa a quienes tienen ingresos por debajo de un salario mínimo y no pueden ahorrar para su vejez.



¿Se permite no afiliar a seguridad social a quienes no alcancen a recibir un mínimo?



Actualmente quienes, por su actividad, tienen ingresos inferiores al salario mínimo no tienen ninguna cobertura de seguridad social. El piso de protección social les da esa posibilidad y la de un ahorro para el futuro.



¿Qué pasa con los actuales sistemas de protección social?



Los actuales sistemas se mantienen, con sus condiciones, y se les suma este nuevo mecanismo adicional de ahorro y de protección.



