Por qué la comida está tan cara es una de las preguntas más frecuentes dentro de los hogares colombianos, y más desde marzo del año pasado, cuando la inflación empezó a crecer de manera sostenida hasta alcanzar el 9,67 por ciento anual registrado en junio, la cifra más alta para ese mes desde el año 2000.

La incesante preocupación por este tema tiene mucho fundamento: en promedio, 25 de cada 100 pesos que una familia colombiana gasta a diario se destinan a pagar la alimentación.



Es tan grande la importancia de estas transacciones que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) tiene un ejército de funcionarios dedicado a tomarles permanentemente el pulso a la oferta y la demanda de productos agrícolas y pecuarios. Cada mes, unas 5.000 personas recogen alrededor de 380.000 cotizaciones de precios en todo el país.

Gracias al Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sistema Agropecuario (Sipsa), el Dane publica a diario, a las 6 de la mañana, un boletín de seis páginas que resume la situación de este mercado. El documento está acompañado de anexos con los precios de cada uno de los productos cuyas cotizaciones son analizadas en las 62 principales centrales de abastecimiento mayorista del país, ubicadas en 23 de los 32 departamentos.



“Puede verse como un proceso sencillo por su carácter repetitivo, pero es un verdadero reto, pues la labor del Dane es ser árbitro de lo que sucede, sin interferir como actores de la oferta o de la demanda. La información tiene mucho poder y lo que pasa con la comida genera demasiado impacto en los ciudadanos y en la economía”, explica Juan Daniel Oviedo, director de la autoridad estadística.

La primera mitad

El dispendioso proceso para elaborar el Boletín Diario de Precios Mayoristas se repite todos los días del año, con solo dos excepciones: el 1.º de enero y el Viernes Santo.

Estas labores comenzaron en 1966 y le correspondían al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Desde 2012, el Dane es la entidad encargada de esta operación. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

En Corabastos, la central de acopio de Bogotá, que es la más grande del país y la segunda de Latinoamérica –luego de la de Ciudad de México–, el trabajo del Dane comienza a las 10 de la noche. Mientras la mayoría de los colombianos descansan, unos 30 funcionarios averiguan con cada uno de los responsables de los vehículos que llegan cuánto pesan los alimentos que transportan. Así estiman la sumatoria final de toneladas de carga que abastecen al mercado mayorista. En otras palabras, la oferta.



La segunda parte de sus pesquisas está enfocada en la variable del precio, cuyos datos se recopilan horas más tarde.



Para los trabajadores de la central es familiar ver entre sus locales aquel grupo de personas con chalecos rojos y hojas en la mano con el logo de la entidad estadística.



En específico, los módulos que analizan son tres: tubérculos, raíces y plátanos; verduras y hortalizas, y frutas.

Rondas de consulta

Tras registrar el abastecimiento, los empleados del Dane (profesionales y técnicos en ciencias contables y agropecuarias) hacen tres rondas de encuestas sobre los precios de los productos de primera calidad (los más grandes y de mejor apariencia), a las 3, 4 y 5 de la mañana.



A esas horas, el área que ocupa Corabastos, equivalente a unas 60 veces el tamaño de la cancha del estadio El Campín y dividida en 57 bodegas, está en su tope de funcionamiento.



Cientos de cargueros pasan frenéticamente de un lado a otro, llevando canastillas, carretas y bultos de todo tipo de productos, que llenan el lugar de infinidad de aromas y colores. Se escucha una emisora diferente, con música a todo volumen, cada 10 o 20 pasos. Los comerciantes ofrecen su mercancía a cuanta persona pase frente a sus locales, que rebosan de cajas y bolsas de los alimentos que venden. Allí, nunca es de noche: en la madrugada se encuentra de todo.

Los boletines del Sipsa contienen información de cerca de 400 productos, que incluyen variedades y procedencias Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Cada miembro diligencia, con lápiz y papel –por practicidad y para evitar errores de digitación–, al menos cuatro precios distintos de un mismo producto. “En caso de que los valores varíen mucho, tomamos hasta 16 muestras para llegar a un promedio más confiable. Si nos quedáramos con el primer precio que dicen los comerciantes, podríamos dar la falsa noticia de que un producto está caro o barato”, explican los supervisores de este proceso.



Sin embargo, no todos los precios que se anuncian le sirven al equipo del Dane. Ellos buscan el valor al por mayor, cuya presentación depende de cada producto. Es decir, no averiguan cuánto cuesta –por ejemplo– el kilogramo de lulo, ya que esto corresponde al mercado minorista y es más costoso, sino el precio de la canastilla (25 kilos), porque es el precio base del mercado, por el cual se guían los establecimientos que venden alimentos.

Si algún vendedor no maneja las presentaciones mayoristas que los funcionarios requieren, estos deben recorrer el estrecho pabellón buscando a quien sí les pueda responder lo que buscan.

El director Oviedo explica que el proceso de consulta se hace en tres ocasiones para determinar cuánto cambian los precios incluso en la misma madrugada y en comparación con la jornada anterior.



“Además de informar cuál es el precio diario de cada producto, damos el valor máximo y el mínimo que se alcanzó en cada ronda, para analizar los fenómenos que causaron los cambios y explicarles a las personas por qué subieron o bajaron los precios”, anota el funcionario.

Seguimiento, no determinación

“Más que establecer los precios de los productos, el Dane le hace seguimiento a la cadena de producción y comercialización de la base del mercado de alimentos en el país”, expresa Alejandro Barrera, magíster en Economía y Finanzas, quien añade que la razón por la cual los boletines salen a diario se debe a que estos alimentos tienen los términos de vencimiento más inmediatos en el mercado, por lo cual de nada serviría que este proceso informativo y estadístico se realice solo con una frecuencia semanal o mensual.



“Estos productos forman un sistema muy allegado a la competencia perfecta: tienen muchos compradores y muchos vendedores, entonces su precio está determinado por las dinámicas diarias de lo que pasa en el mercado, según las fuerzas de la oferta y la demanda”, agrega el economista.



Esto permite que la misma coyuntura determine los precios y no sea una persona o entidad (al estilo de un monopolio) la que los fije.

La clave de los boletines

La gama de beneficiarios de este boletín es muy diversa y abarca desde los dueños de los restaurantes, que los utilizan para determinar los precios de su menú, hasta el Banco de la República.



Entre los principales usuarios de la información del Sipsa están los productores y comerciantes, los almacenes de cadena y supermercados, universidades, el sector financiero, secretarías de Agricultura y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.



Nicolás Sierra, gerente comercial de productos frescos del Grupo Éxito, explica que su empresa se vale de estos datos para monitorear los precios de este volátil mercado y saber qué productos van al alza o a la baja.

A partir de las 10

de la noche, el

Dane recolecta información sobre el abastecimiento de alimentos. Entre las 3 y las 6 de la mañana consulta los precios mayoristas que estos tienen. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Para su colega, Gloria Robayo, directora comercial de mercado en Alkosto, los boletines son el parámetro que le permite a su compañía establecer los precios de compra de los productos perecederos. “Son una herramienta de uso diario y fundamental para nosotros. Especialmente, nos son de gran ayuda en los momentos de escasez”, comenta.



Las organizaciones educativas y financieras lo hacen con el fin de analizar el comportamiento de este sector de la economía y buscar soluciones para que las dinámicas de compraventa sean armónicas (que beneficien a compradores y vendedores).



“Esta información es una fuente que utiliza el equipo técnico del Banco de la República para analizar la coyuntura de precios y sirve como insumo en el pronóstico de la inflación nacional en el corto plazo”, informa la institución. Asimismo, se basa en estos boletines para producir el análisis de las tendencias y la recomendación de política monetaria, que presenta el Emisor varias veces al año y determina el rumbo de la economía del país.

Y las entidades públicas, como lo dice Barrera, “usan estos informes para generar intervenciones micro o macroeconómicas, como mayor inversión del erario en la producción agrícola o desarrollar proyectos de mejoramiento de vías rurales, que solucionen factores problemáticos que afectan a los actores privados de este sector”.



Así, cuando apenas amanece y muchas personas se despiertan, los trabajadores del Dane llevan ya una jornada completa de esfuerzo físico y mental que permite que se sepan los precios de lo que llega a las mesas de los hogares y posibilita el trabajo de muchos profesionales que se benefician, directa o indirectamente, de este contenido.

“Si estos datos no existieran, a los sectores económicos nos implicaría un trabajo de chequeo mucho más exhaustivo, pues guiarnos solo por lo que informan los proveedores no sería sano para mantenernos competitivos y redundaría en el aumento de los precios”, manifiesta Robayo.



Por eso, aunque parecen ser unos simples datos que se actualizan todos los días y cuya variación a veces es mínima, en realidad conllevan un gran despliegue humano, que se realiza casi todos los días del año –sin importar el tiempo o la situación social– no solo en Corabastos, sino también en otras 61 centrales de abastecimiento de alimentos de Colombia.

SANTIAGO ZAPATA ZAPATA

Escuela de Periodismo Multimedia de EL TIEMPO

