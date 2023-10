¿Cómo saber si el termostato de su carro está fallando?

Los vehículos propulsados por motores de combustión interna generan una gran cantidad de calor, para evitarlo y que este mantenga una temperatura adecuada de funcionamiento se inventó el termostato.



El termostato regula la circulación del refrigerante por cada rincón del motor. Se abre y se cierra en función de la temperatura, que a su vez es detectada por sensores. Si está demasiado caliente, el termostato se abre; si está demasiado frío, el termostato se cierra.

Esta pieza es crucial para la vida de un motor, y debe mantenerse en funcionamiento, y solo se puede quitar, por muy poco tiempo, y en casos especiales.



A continuación, cuatro señales que le indican que el termostato está fallando: lectura de alta temperatura. La alerta más precisa es una lectura del indicador de temperatura alta, o lo contrario, constantemente baja.



A menudo, esto ocurre entre 15 y 30 minutos después de arrancar el vehículo. A veces, sin embargo, puede ocurrir incluso antes de que haya signos de recalentamiento.



Recalentamiento del motor. Este es otro síntoma de un termostato en mal estado. Esta señal es visible por la salida de vapor, así el motor pierde potencia, o incluso se pueden percibir olores extraños.



Ruidos extraños. Si la ‘recalentada’ no es tan repentina es posible que se oiga un gorgoteo, un ligero sonido que proviene del compartimento del motor. Esto significa que el refrigerante, ya sea el almacenado en el radiador o el depósito está hirviendo debido al sobrecalentamiento.



¿A dónde se fue el refrigerante? Es normal que los niveles de refrigerante suban y bajen gradualmente debido a las diferentes temperaturas del motor. Sin embargo, si el refrigerante ha desaparecido “mágicamente” después de haber llenado el depósito, es posible que tenga una fuga en alguna parte.



Uno de los lugares probables donde puede producirse esta fuga es en el propio termostato. Esto se produce cuando la válvula del termostato está atascada e impide el flujo de refrigerante.



Para estar seguro, revise alrededor de la ubicación del termostato. Si está goteando, es posible que tenga una fuga de refrigerante. Otra forma sencilla es comprobar si hay refrigerante en el piso después de estacionar el auto durante la noche.



Por último, hay que tener en cuenta que la falla no provenga del termostato. Estos funcionan con un sensor de temperatura que puede averiarse y no enviar la señal correcta.