Sector edificador espera tener crecimiento de 2 % en 2020

A pesar de que el panorama regional no es el mejor, la economía colombiana cerró con datos positivos durante el año pasado al registrar un crecimiento de 3,3 por ciento, según informó el Dane. Estas cifras hacen que la Nación se posicione como una de las que mejor comportamiento tuvo, incluso, por encima de naciones líderes en la zona como lo son Brasil y México.

Si bien hubo sectores que dinamizaron el producto interno bruto (PIB) del país como lo fueron el comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida; administración pública, defensa, educación y salud; y actividades financieras y de seguros, el segmento de la construcción fue el único que cerró el 2019 con datos en rojo.



Al revisar las cifras del último renglón en mención, que cayó en 1,3 por ciento, respecto a 2018, se evidencia que de los tres subsegmentos que la componen, dos decrecieron.



El primero de estos fue el sector de edificaciones residenciales y no residenciales, que presentó una reducción de 7,7 por ciento; a este le siguieron las actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaría y equipo de construcción con operadores) con una caída que llegó al 2 por ciento.



Por su parte, la construcción de carreteras y vías de ferrocarril y de proyectos de servicio público fue el único de los tres que creció y lo hizo en 10,7 por ciento, según el informe del Dane.



Con este panorama, los ojos de los expertos están puestos en dicho sector porque este es uno de los mayores generadores de empleo en el país. Esto, teniendo en cuenta la coyuntura actual de Colombia que cerró 2019 con una tasa de 10,5 por ciento en desempleo, la más alta desde 2012.



Cabe mencionar que el renglón de la construcción ya completa tres años en decrecimiento. En el PIB de 2017 este cerró con caída de 2 por ciento; para 2018 la caída fue de 0,4 por ciento y el año pasado, el ya mencionado 1,3 por ciento.

Respecto al desempeño de la construcción en 2019, cabe indicar que las viviendas de interés social impulsaron el sector edificador, mientras que la concentración de los inventarios en el segmento medio y alto hacen que este no tenga un buen resultado, de acuerdo con Juan Daniel Oviedo, director de la entidad estadística.



En línea con lo anterior, Sandra Forero, presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) dijo que la reducción de 7,7 por ciento en el sector de edificaciones se debe al menor dinamismo de la actividad no residencial y el segmento alto de vivienda.



De acuerdo con cifras del gremio, “en 2019 se comercializaron 187.891 unidades de vivienda nueva, lo que significó un crecimiento de 4,7 por ciento. A nivel de segmentos la vivienda social presentó una dinámica de crecimiento destacada con una variación anual de 9,1 por ciento llegando a un nivel de ventas de 118.988”.



Lo que viene



De acuerdo con Forero, “estamos viendo una industria que está creciendo relativamente, quizás no como quisiéramos, pero que va bien; un comercio bastante dinámico, pareciera que se configuran la mayoría de elementos con los que podemos prever un dinamismo del sector en 2020 (...) En un escenario moderado, estimamos que el valor agregado del sector edificador crezca 2 por ciento”.



Para este año, el gremio de los constructores espera “ganar puntos en el crecimiento de la comercialización de vivienda nueva, llegando a una tasa de 5,4 por ciento para el total del mercado, e inicios de obra creciendo en 10,4 por ciento con 140.000 unidades iniciadas”.



En línea con lo anterior y además de resaltar que 2019 fue el año de la Vivienda de Interés Social (VIS), Jonathan Malagón, ministro de Vivienda, dijo que “estimamos iniciar 120.000 unidades VIS, vender más de 110.000 y lanzar otras 100.000 en este segmento. Así, avanzamos de manera decidida hacia nuestra ambiciosa meta de iniciar 520.000 unidades de este tipo durante el cuatrienio”.



De otro lado, Malagón indicó que la consolidación del segmento VIS sumada a la recuperación del No VIS se traducirán en una mejoría de la actividad productiva.

“Estimamos que el PIB del sector edificador crecerá entre 0,9 por ciento y 2,9 por ciento en 2020, lo que contrasta con la variación negativa que registró en 2019. Por su parte, esperamos que este sector se ratifique como uno de los generadores de empleo en la economía”, agregó.



Sobre cómo impulsar las viviendas No VIS, Malagón indicó que para seguir consolidando su recuperación, “implementamos una medida que nos permite desacumular inventarios y es permitir operaciones de crédito y leasing que financien hasta el 90 por ciento del valor de la vivienda. Con esto, se reducen los requerimientos de ahorro de las familias (10 por ciento de cuota inicial) y es más fácil poder acceder a una vivienda. Así, las condiciones son propicias para que en 2020 la vivienda No VIS retome sendas positivas de crecimiento”.



Según el Ministro, en 2019 la mayoría de los indicadores No VIS se ubicaron en terreno negativo: las iniciaciones registraron una caída de 17,4 por ciento frente a 2018; las ventas cayeron 2 por ciento y los lanzamientos, 2,3 por ciento. Hay 9.000 unidades de este segmento sin vender.



Impacto del sector en el empleo



Una de las preguntas que más se ha hecho la gente es: ¿por qué no crece el empleo si la economía va bien? Una de las respuestas de los expertos es que los sectores económicos con mejor desempeño el año pasado fueron el financiero y el comercio, los cuales no son grandes generadores de plazas de trabajo, mientras que renglones que sí lo son, como la construcción, aún no logran despegar.



De acuerdo con el Ministro de Vivienda, “en 2019 el sector edificador ocupó a 946.000 personas y se consolidó como uno de los mayores generadores de empleo en la economía, creando en promedio 44.000 plazas adicionales mensuales. Esta tendencia se mantendrá en 2020, esperamos superar el millón de ocupados”.



