¿Cuándo cambiar el líquido de frenos?

La función del líquido de frenos es que al pisar el pedal del freno transmita la presión hidráulica generada por el cilindro maestro, también conocido como el booster de los frenos, y debe de soportar las altas temperaturas transmitidas por la fricción generada entre las pastillas de los frenos y los discos o tambores.



Este fluido se compone de varios elementos derivados del poliglicol, que sirve para darle mayor densidad al líquido logrando así una reacción más rápida en el momento de la frenada. Todo depende del número de compuesto DOT, los números mayores soportan más temperatura, por ejemplo, un DOT3 aguanta menos temperatura que un líquido de frenos DOT4.

Cuando el poliglicol pierde la capacidad de generar presión o soportar la temperatura, esto es señal de que el líquido de frenos tiene que ser cambiado.



El cambio del líquido depende del uso del automóvil. En el caso de usar líquidos DOT3 y DOT4 se recomienda realizarlo cada 2 hasta 3 años máximo, pero de ninguna manera pasar de los 50 mil kilómetros.



Si transcurre ese tiempo se corre el riesgo de que los frenos se sientan esponjosos o incluso pierdan toda la presión al frenar lo que puede causar un accidente.



También se debe cambiar el líquido si el vehículo no se usa por un tiempo prolongado, más de seis meses, pues pierde sus propiedades. Si los frenos están perdiendo presión y el líquido baja de nivel, este es un indicador de que hay desgaste en las pastillas o las bandas de freno. No rellene el depósito, lo mejor es cambiar las pastillas y sustituir el líquido viejo. Deseche el líquido nuevo sobrante, no lo guarde porque este se deteriora una vez abra el envase.