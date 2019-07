¿Cuáles son los sitios donde puede quejarse por consumo?

Algunos ciudadanos no saben a dónde pueden acudir a presentar un reclamo cuando se les presentan problemas con sus teléfonos, tiquetes aéreos, publicidad engañosa, bancos, paquetes turísticos, entre otros.



En términos generales, la entidad establecida por el Estado para defender a los consumidores es la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) aunque hay algunas excepciones relacionadas con transporte, servicios públicos y el sector financiero.

Así, en caso de presentar cualquier tipo de queja, el ciudadano debe remitirse primero a la empresa y si la respuesta no es satisfactoria, la persona debe dirigirse hacia la entidad encargada para que averigüen qué fue lo que pasó y cuáles son las pruebas que se tienen frente a su inconformidad.



Para la protección al consumidor la entidad cuenta con una delegatura dentro de la SIC y a esto se le suma el trabajo que hacen como la red nacional que consiste en 16 casas en 32 departamentos para atender las quejas de los ciudadanos.



Sin embargo, se recomienda intentar primero un arreglo directo con la empresa, y si no hay respuesta satisfactoria, entonces sí acudir a estas entidades.



Telefonía móvil y telecomunicaciones, como internet y telefonía fija: Superintendencia de Industria y Comercio. Los asuntos relacionados con este tema se llevaron a esta superintendencia hace relativamente poco tiempo, porque antes fueron competencia de Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).



De acuerdo con el Superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, “a raíz de la penetración masiva de tecnologías de la información, telefonía móvil es un campo muy grande, y el que genera más quejas, como por intermitencia del servicio, facturación, cortes, ‘las gigas no fueron las que me dijeron’, publicidad engañosa, incumplimiento de los contratos, entonces eso se canaliza y se centraliza ahí”.

TWITTER

Transporte: La ley del plan de desarrollo estableció que todos los problemas de usuarios y consumidores van a la superintendencia de industria y comercio, con excepción de los relacionados con tiquetes, que deben ser atendidos por la Superintendencia de Transporte de Puertos y Transporte.



Sin embargo, como es una transición reciente, el Superindustria, Andrés Barreto, advierte que en la práctica su entidad todavía está atendiendo asuntos relacionados con tiquetes.



Los asuntos de transporte que van a la SIC son el resto de la cadena de productos y servicios como, por ejemplo, compras de tiquetes por internet, planes turísticos o temas de publicidad engañosa.



Luz, agua, aseo, alcantarillado y gas: las reclamaciones relacionadas con los servicios públicos domiciliarios deben ser tramitadas ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.



Servicios financieros: La Superintendencia Financiera es la entidad a la que se llevan las quejas cuando las personas tienen líos con su banco, aseguradoras, fondos de pensiones, comisionistas de bolsa, fiduciarias, compañías de financiamiento, corporaciones financieras, redes de cajeros o de datáfonos.



Si el problema relacionado con ahorros, créditos y otros asuntos financieros es con una cooperativa de ahorro y crédito u otra empresa que esté por fuera del sistema financiero, entonces la entidad encargada es la Superintendencia de Industria y Comercio.



Paquetes turísticos: si tiene problemas con este tipo de productos, relacionados, por ejemplo con publicidad engañosa o de otra índole, debe dirigirse hacia la SIC.





