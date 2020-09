‘Países con mejor preparación digital saldrán primero de la crisis’

“Los países con mejor preparación digital serán los primeros en salir de la crisis”, dijo ayer Ángel Gurría, secretario general de la Ocde, al presentar el informe ‘Perspectivas económicas de Latinoamérica de 2020’.



El informe concluye que la digitalización, si se lleva a cabo de forma incluyente, ofrece una oportunidad para que Latinoamérica salga del agujero en que la está sumiendo la crisis del coronavirus y resuelva algunos de sus problemas estructurales.

El documento es un trabajo conjunto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU (Cepal), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (Celac) y la Comisión Europea (CE).



Para ilustrar el rezago en materia digital en Latinoamérica, Gurría comentó que la región se quejaba de no tener conectividad, y cuando esta mejoró, entonces no había tabletas. Y cuando se consiguieron, no había profesores preparados para la educación virtual.



De acuerdo con el informe, Colombia subió en el índice de desarrollo del gobierno electrónico de 0,53 en 2008 a 0,69 en 2018. Ese nivel está por encima del promedio de América Latina y el Caribe, que es de 0,65, pero por debajo del promedio de los países de la Ocde, que es de 0,82.

Panorama en Colombia

Así mismo, destaca que Colombia tiene menores restricciones a la inversión extranjera directa (IED) que América Latina y el Caribe, y que los países de la Ocde, de acuerdo con el Índice de Restricción Regulatoria de la IED de la Ocde de 2018.



Sin embargo, el país está por debajo del promedio de la región en las mediciones de innovación digital. Las exportaciones de alta tecnología como porcentaje de las exportaciones totales de manufacturas aumentaron a 7,3 por ciento en 2018, pero se mantienen por debajo de los promedios de Latinoamérica y el Caribe, que son 8,6 por ciento y de la Ocde, que llegan al 15,1 por ciento.

Finalmente, señala el informe, Colombia ha avanzado en la conformación de una sociedad digital inclusiva. En particular, el número de estudiantes por computadora cayó de 1,6 en 2015 a 1,1 en 2018, lo que está en línea con el promedio de la Ocde y mejor que el promedio de América Latina y el Caribe.



Durante la presentación virtual del informe, ayer el presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que “antes de la pandemia, en nuestra agenda de desarrollo ya estaba la transformación digital como un elemento crucial para consolidar en estos años de gobierno. Pero, además, durante la pandemia la hemos acelerado. Y la hemos acelerado porque consideramos que trae una gran contribución al desarrollo económico de Colombia”.



Mencionó también que en el ‘Compromiso por el futuro de Colombia’ hay 17 proyectos de transformación digital que van a acelerar la inversión extranjera. Son proyectos que “apuntan a que nuestro país sea un centro regional de inteligencia artificial, internet de las cosas, computación en la nube, ciberseguridad y también servicios como fintech, govtech y healthtech, entre otros. Pero, precisando algo muy importante, ahí estamos atrayendo inversión privada que desde el punto de vista tecnológico va a tener una repercusión social inmensa”.



Sobre conectividad en Colombia, durante la presentación del informe, la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, calificó de “grandes acciones” el adjudicar en el segundo semestre de este año un servicio de internet gratuito a 10.000 comunidades rurales, 840 zonas digitales con conexión inalámbrica gratuita, operación garantizada hasta 2030 con 342.000 hogares, y 70 por ciento de conectividad en el territorio como meta al 2022.El informe presentado ayer resalta que Latinoamérica sufrirá la mayor contracción entre las economías en desarrollo, y la pobreza podría incrementarse en 6,9 puntos porcentuales respecto al año pasado hasta el 37,3 por ciento de la población, con un total de 230,9 millones de personas.

Además, uno de los principales desafíos que hay para una digitalización con éxito es que, no obstante las “considerables mejoras en los últimos años”, menos de la mitad de los latinoamericanos pueden usar ordenadores y otras herramientas digitales para realizar tareas profesionales básicas.

Retos y oportunidades

Los autores del informe igualmente dicen que aunque las nuevas tecnologías generan oportunidades de empleo plantean un reto, ya que un 20 por ciento de los empleos en la región están en riesgo por los procesos de automatización y un 40 por ciento suplementario pueden sufrir cambios sustanciales en sus trabajos.



La economía digital –recuerdan– entraña riesgos significativos que son más importantes en los países en desarrollo, pues si no se gestiona adecuadamente puede acarrear una mayor concentración en el mercado, más desigualdades, pérdidas de empleo o amenazas para la seguridad.



Las cuatro organizaciones se muestran convencidas de que las herramientas digitales pueden ayudar a elevar la productividad y la competitividad de un ecosistema corporativo, en el que predominan las microempresas y las pequeñas compañías.



Eso requiere políticas de apoyo para la asimilación de las herramientas digitales con un enfoque global, infraestructuras adecuadas y competencias apropiadas por parte de la población. Eso pasa no solo por dotar a las escuelas y a los estudiantes más desfavorecidos de acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación, sino también por programas para la capacitación adecuada de alumnos y profesores.



La Ocde, la Cepal, el CAF, la Celac y la CE afirman que las tecnologías digitales también pueden transformar las administraciones públicas y hacerlas más eficientes y creíbles, y ayudar a ofrecer en línea servicios públicos (como sanidad o educación) a los grupos de población más desfavorecidos



Por su parte, el presidente Duque concluyó su intervención afirmando: “Como lo diría el famoso analista Richard Haass, lo que estamos viviendo también será una gran aceleración de la historia. Y estoy seguro de que esta aceleración, donde juega un papel fundamental la economía digital, va a representar una gran oportunidad para América Latina y el Caribe”.

Con agencia EFE