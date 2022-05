“El huevo era a 90 centavos. ¡Valía huevo!”, dice Roberto Pombo, exdirector de EL TIEMPO, pero no tiene presente qué año sería.



Por algunos años, yo estuve familiarizado con los precios de la comida. Los sábados eran el día del mercado y mis hermanos y yo nos turnábamos para ir con mi mamá a la plaza. Pero en 1982 mis hermanos ya no estaban en casa, así que los turnos de cada ocho días eran de 'yo con yo'.



Esas mañanas eran de aflicción. Madrugar los sábados; cargar esos pesados canastos; respirar por la zona donde los camiones descargaban el pescado al rayo del sol.

Bajaban estos animalejos, algunos de ellos, bagres que brillaban como la plata, de la envergadura de un preadolescente, que ya deben estar extintos… los bagres, no los preadolescentes. Venían en medio de cisco y bloques de hielo que se resistían al ardor de la carretera desde Honda.



Me acuerdo con precisión de dos precios de las compras: cada plátano verde valía tres pesos con cincuenta centavos. Y cada atado de cilantro, un peso. ¿hoy cuánto valen? No tengo ni idea, pero sé que hace mucho tiempo desapareció la noción de los centavos que, no sobra decirlo, es la centésima parte de un peso.



Comenzando la universidad y viviendo por primera vez lejos de casa, en 1984 comencé a ser consumidor de corrientazos y cazador de precios, para hacer rendir el presupuesto mensual que me consignaban en Colmena. En la actual coyuntura de alzas, lo que más presiona la inflación son justamente estos almuerzos corrientes, caseros o ejecutivos, según las pretensiones del restaurante.



En ese año cuando era un primíparo, el mejor balance que conseguía entre precio y riesgo sanitario me permitía almorzar por 90 pesos en la 57 con Caracas, en Bogotá, en un sitio que era almorzadero de día y taberna en la noche. Dentro del amplio espectro de precios en el que se mueve este ramo de los negocios, equivaldría hoy a corrientazos de 9.000 pesos. El precio se ha multiplicado por cien en 38 años.