Gobierno anuncia el tercer giro de Ingreso Solidario en la cuarentena

Frente a la ampliación del aislamiento obligatorio en todo el territorio nacional, el Gobierno anunció un tercer giro del Programa Ingreso Solidario por $160.000, que se entregará desde mediados del mes de junio.

A la fecha, más de 2 millones de hogares han recibido el primer giro de $160.000 del Ingreso Solidario. De igual manera, desde este jueves y hasta la próxima semana se estará abonando el segundo giro por el mismo valor a los beneficiarios vinculados a través de las 21 entidades financieras que realizaron ese desembolso en la primera fase.

Es la tercera vez que el gobierno aumenta este apoyo estatal. Inicialmente la transferencia era de $240.000, pero se aumentó a $320.000 a comienzos de mayo y ahora se incrementa en otros $160.000 para llegar a un total de $480.000 por hogar.



“Sabemos que los retos aumentan y que las necesidades de los hogares colombianos crecen, con este nuevo esfuerzo buscamos atender de manera urgente a los ciudadanos que más lo necesitan”, dijo Luis Alberto Rodríguez, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP).



(También puede leer: 'Renta básica para hogares, sí, pero no en esta emergencia: Minhacienda')



Cerca de un millón de beneficiarios que aún no han recibido ninguno de los dos primeros giros, recibirán en un solo pago los $480.000, cuando sean identificados y validada su información.



Además, a partir de este vienes cerca de 707.841 beneficiarios adicionales que no tienen una cuenta bancaria y que no han recibido el Ingreso Solidario obtendrán en un solo giro los $320.000, que equivale a la suma de los dos primeros pagos.



Adicionalmente, para agilizar los giros de este programa el DNP ha dispuesto una nueva funcionalidad para que los beneficiarios registren su número de celular ingresando a la página ingresosolidario.dnp.gov.co, allí se le indicará la entidad financiera a través de la cual recibirá el subsidio y los pasos a seguir en cada caso.



Los beneficiarios que tienen asignado uno de los monederos digitales Movii, Daviplata, Nequi o Ahorro a la Mano podrán descargar esta aplicación de manera gratuita a través de su celular inteligente o básico y recibir el subsidio mediante abono sin salir de casa.

(Le puede interesar: '¿Cuántas personas han accedido al subsidio de desempleo en Colombia?')



Para el caso de los municipios apartados y zonas rurales, los beneficiarios del Ingreso Solidario recibirán el giro por medio del Banco Agrario. Estas personas podrán ingresar a la página bancoagrario.gov.co para verificar la sucursal donde le será pagado el giro.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS