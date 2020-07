La ONU sugiere medidas ante la crisis por covid-19

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) planteó a los gobiernos toda una serie de recomendaciones para responder a la crisis económica desatada por la pandemia de la covid-19.



La receta planteada por la ONU empieza con la sugerencia de facilitar ingresos básicos de emergencia durante seis meses a las personas en situación de pobreza y bonos contra el hambre para quienes lo necesiten.



También se recomiendan subsidios para las microempresas y el rescate de grandes compañías estratégicas, pero siempre con condiciones, como que no inviertan en paraísos fiscales, que no distribuyan beneficios y que preserven la relación laboral con sus empleados, de acuerdo con Alicia Bárcena, secretaria de la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (Cepal).



La responsable de la Cepal recordó además que en la región se da una “evasión fiscal muy alta” y que combatirla daría más recursos para la inversión social.

La ONU pidió a la comunidad internacional que dé apoyo urgente a los países latinoamericanos con liquidez, asistencia financiera y medidas de alivio de la deuda, no solo para las naciones más pobres.



“Los países de América Latina y el Caribe, y en particular los pequeños Estados insulares en desarrollo, no deben quedar excluidos de la asistencia mundial. Es necesario ampliar la respuesta multilateral internacional a los países de ingresos medios”, dijo António Guterres, secretario general de la ONU.

De acuerdo con la ONU, la pandemia a causa del coronavirus va a disparar la pobreza y las desigualdades en América Latina y el Caribe, por lo que reclamó a los gobiernos de la región y a la comunidad internacional un apoyo decidido a las personas más vulnerables.



En un informe, Guterres recordó que Latinoamérica se ha convertido en uno de los epicentros de la covid-19, con varios países que tienen algunas de las mayores tasas de contagio per cápita. La crisis llegó en un momento especialmente complicado, pues la región ya venía de años de dificultades económicas, y con un grave problema de desigualdad. La ONU espera que el producto interno bruto de Latinoamérica y el Caribe se contraiga este año 9,1 por ciento, la “mayor recesión económica en 100 años”.

Efe