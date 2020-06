Expertos alertan sobre efecto de retirar ahorros para pensiones

La propuesta de que trabajadores puedan sacar ya parte de su ahorro de pensiones para atender la emergencia del coronavirus permitiría algún alivio de efectivo inmediato para las personas, a cambio del riesgo de no pensionarse o hacerlo con una mesada más baja, según expertos consultados.



(Le puede interesar: Retiro parcial de ahorro pensional no es conveniente: analistas)



En palabras de Mauricio Santamaría, presidente de Anif, “es tapar un hueco actual, abriendo un hueco futuro, que igual va a tocar tapar cuando las personas que lo utilicen lleguen a la edad de pensión”.



La propuesta no ha sido rechazada por el gobierno, y el miércoles el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo en el Congreso que sobre esa idea “hemos tenido muchos avances, no tenemos la decisión tomada todavía. Hemos realizado reuniones con la comisión de estudio para la protección de la vejez, hemos debatido al interior del Minhacienda y hemos hablado con los fondos de pensiones”.



De todas maneras, en el Congreso se anuncia un proyecto de iniciativa parlamentaria que contempla los retiros para afiliados a los fondos que estén inactivos, es decir, que en los últimos seis meses no hayan aportado, y quedarían habilitados para retirar el 10 por ciento de su ahorro, por una sola vez.



(Lea además: El 28 % de establecimientos comerciales en Bogotá cerrará del todo)



Dentro de las justificaciones de estas propuestas, analistas consideran que se podría argumentar que hay necesidades urgentes de recursos en los hogares por la gravedad de la crisis actual. Así mismo, se podría considerar que ese dinero podría ser útil para ayudar a la reactivación.



Según Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, “puede haber un elemento positivo en el sentido de que con una parte de esos recursos pensionales se puede ayudar a personas que lo están necesitando y esto puede darle un impulso a la economía”.

Hay una minoría de personas con recursos en los fondos pues la gran mayoría de los empleados en Colombia son informales, el 60 por ciento FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, advierte que “hay una minoría de personas con recursos en los fondos pues la gran mayoría de los empleados en Colombia son informales, el 60 por ciento”.

Al respecto, Santamaría dice que una decisión así “sería altamente discriminatorio porque los afiliados al régimen de prima media (Colpensiones) no podrían hacerlo ya que allá no existe el ahorro”.



El régimen de prima media de Colpensiones -dice por su parte Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo-,no tiene esa posibilidad en la medida que los recursos de los afiliados van a una sola cuenta.



Si se quisiera incluir a los afiliados a Colpensiones, el Gobierno Nacional tendría que endeudarse para entregar unos aportes que después deberían descontarse con cargo a la eventual pensión, señala Mejía.



Los expertos también ven, dentro de los efectos, un impacto en el ahorro y, por consiguiente, en la posibilidad de pensionarse o en el monto de la posible mesada.



Así, según Santamaría, aplicar la idea “es perder el ahorro actual más los intereses que se generarían sobre ese ahorro durante ese tiempo, reduciendo las pensiones de las personas de manera importante”.



A su turno, Felipe Campos, director de investigaciones económicas de Alianza Valores, advierte que la propuesta “tendría un costo delicado que no se va a ver pronto, sino en unos 10 o 15 años y además con gente que se pensionaría muy bajito, si se tocan esos recursos ahora”.



(Además lea: Ordenan a Falabella cumplirles a sus clientes con entrega de compras)



“Se plantea acudir a un dinero que debería ser el último en tocarse”, dice Campos.

También se prevén consecuencias en los mercados financieros, en donde se invierten estos ahorros.



Mejía, por ejemplo, comenta que “no hay que olvidar que una parte importante de los recursos de esas cuentas individuales, está invertida en el mercado de deuda pública y no suena como un buen momento pensar en liquidar parte de esas inversiones para entregar unos recursos a unas personas, que no son las más pobres ni vulnerables, y sí se dejaría por fuera al 60 por ciento de las más vulnerables del país”.



José Ignacio López, jefe de investigaciones económicas de Corficolombiana, dice que la iniciativa “genera incertidumbre sobre el futuro de los fondos que son un actor importante pues con los recursos que administran movilizan y financian la economía”.



En ese sentido, apunta Pérez, del Banco de Bogotá, que “el hecho de que la gente pueda sacar anticipadamente sus ahorros pensionales haría que los fondos vendan sus inversiones, presionando al alza las tasas de interés”.

Cesantías, una opción

Como una alternativa a la posibilidad de retiros de pensiones, Santiago Montenegro, presidente del gremio de las administradoras privadas (Asofondos) señaló que para “atender la crisis del coronavirus la mejor opción son los retiros extraordinarios de cesantías (autorizados por el Gobierno) donde 9,1 millones de afiliados tienen 16 billones de pesos, a quienes no se les cobra comisión de retiro. De esta forma se proveen recursos a quienes se les han disminuido sus dineros, y quienes no necesariamente están desempleados”.



El dirigente gremial también indicó que “lamentamos que a los afiliados del Fondo Nacional del Ahorro no se les permita retirar de manera parcial sus cesantías, como sí lo pueden hacer los afiliados a los fondos privados”.



Montenegro dijo que “para poder retirar las cesantías en forma expedita, habilitamos los medios virtuales y se eliminó el cobro de comisión de retiro”, de manera que se pueda facilitar el acceso de los ciudadanos a estos recursos.



Enfatizó en que esa sería una forma más segura de proveer a las personas que lo necesitan, de recursos en la emergencia, en vez de arriesgar el ahorro pensional. “Se provee de recursos a quienes han visto disminuido su ingreso (no tienen que estar desempleados) y se protege el ahorro pensional”.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS