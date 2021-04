Mujeres: al borde del abismo por la pandemia

Eres parte de una de las mujeres del sector salud que son la mayoría (78,3%) y que le ha tocado jornadas extra de trabajo

Natalia Perdomo, 39 años

“He tenido dos aislamientos por sospecha y me he tenido que encerrar en mi habitación mientras salen las pruebas, y ambas me han dado negativas. Esa presión ha sido grande. Pero llegó un momento en el que tuve que decir que no podía con todo”, cuenta la pediatra Natalia Perdomo, de 39 años, quien tuvo que lidiar con un proceso de divorcio, y conciliar su vida laboral y su rol de madre durante la pandemia.

Natalia tiene dos hijas de 6 y 8 años, quienes una buena parte del año pasado se tuvieron que enfrentar solas a las clases virtuales, a excepción del apoyo de su empleada doméstica, quien tampoco estaba muy capacitada para conectarlas a las videollamadas, o ayudarlas en sus tareas. “Tuve que hablar con el colegio para que me tuvieran paciencia. Ellos no estaban teniendo en cuenta que había papás que no podían quedarse en casa con sus hijos. Ellas se defendieron como pudieron”, relata.