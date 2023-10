Consejos para cuidar el embrague

Este mecanismo es uno de los componentes de un carro que más sufren o tienen desgaste prematuro, sobre todo, en tráfico urbano, las arrancadas en pendiente y las maniobras de estacionamiento.



Si sigue estos consejos no solamente evitará el daño del embrague, sino que también ahorra combustible y al mismo tiempo una costosa reparación.

1.- Procure no dejar el pie apoyado en el pedal del embrague, siempre debe quitar el pie del pedal después de cambiar de marcha. Dejarlo apoyado hace que el embrague patine y se desgaste innecesariamente por lo que hay que evitar fricciones excesivas.



2.- Presione el embrague hasta el final de su recorrido ya que pisándolo a medias provoca una fricción innecesaria.



3.- Cada vez que haga un cambio suelte el pedal con suavidad. Evite los cambios bruscos.



4.- Nunca deje la mano apoyada en la palanca de cambios, ya que así ejerce una presión que con el tiempo se produce un desgaste que no hace que las marchas sean precisas.



5.- Cuando esté en un semáforo o detenido no deje el cambio puesto, esto produce desgaste innecesario en el sistema. Pase siempre la caja a neutro.



6.- Al subir una cuesta no lo haga con el embrague a medio pisar. Use mejor un cambio que sea lo suficientemente corto y que permita subir la pendiente.



7.- Evite frenar con el cambio puesto hasta que el carro comience a dar tirones.



8.- Mantenga los líquidos refrigerantes en buen estado y en los niveles indicados por el fabricante, el exceso de temperatura hace que el kit de embrague se fuerce más de lo debido provocando un desgaste extra.