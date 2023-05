Las tarjetas de crédito son una pesadilla para muchas personas al convertirse en una deuda a largo plazo; sin embargo, con una educación financiera clave, estas pueden ser una herramienta para hacer vida crediticia.



En ese sentido, no solo los bancos sino las empresas también han lanzado al mercado sus tarjetas para fidelizar a sus clientes, como es el caso del Grupo Éxito o Falabella.

Ahora, la empresa de comunicaciones Claro se unió a esta tendencia y sacó la tarjeta de crédito Claro Play.



Le contamos cómo cómo funciona y cómo aprovechar sus beneficios como con cualquier otra tarjeta de crédito.

Una de las ventajas que tienen casi todas las tarjetas de crédito es que permiten hacer retiros de efectivo en cajeros, conocidos como adelantos.



La tarjeta de Claro también permite retirar efectivo en cajeros Inbursa y Scotiabank, aunque hay que tener cuidado con las tasas de interés, que suelen ser más altas en estos casos.

Otro beneficio en tarjetas asociadas a comercios, como Falabella o Rappi, es que pueden hacer devoluciones en las compras. En este caso, en la primera compra le devuelven el 20 % del valor pagado, no superior a un millón de pesos.





Como toda franquicia que lanza su tarjeta, Claro busca fidelizar a sus clientes, por lo que dentro de sus términos y condiciones ha incluido un

Además, como las tarjetas tradicionales, la de Claro cuenta con una política de protección de compras, que suele aplicar en casos de daño o hurto.



De acuerdo con su portal web oficial, la empresa de telefonía ha habilitado también un sistema de atención de 24 horas para reportar las pérdidas o hurtos de esta tarjeta de crédito.



En el mercado es común que cada vez menos tarjeta de crédito cobren una cuota de manejo, pues esto suele no convencer a los clientes que no las usan frecuentemente y no quieren pagar por tener el plástico.

Con una educación financiera clave, las tarjetas de crédito pueden ser una herramienta para hacer vida crediticia. Foto: iStock

Sin embargo, la tarjeta de Claro, según su sitio oficial, tiene un cobro de cuota fija de 10 mil pesos.



Recuerde que, de acuerdo con Sebastián Celis, experto en finanzas, lo mejor siempre será hacer compras a una cuota, y utilizar la tarjeta de crédito como si fuera una débito que debe ser pagada al instante.Adicionalmente, es una buena estrategia utilizarla solo para aprovechar los beneficios de algunas, como el cashback o los descuentos en algunos comercios.

