Negocios esperan mantener el ritmo en el cierre de año

Los empresarios creen que están pasando por un buen cierre de año impulsado por el gasto de los hogares, luego de que la producción y las ventas venían acelerando hasta octubre y noviembre.



Los datos más recientes muestran un crecimiento de 7 por ciento en las ventas de la industria y de 6,5 por ciento en las del comercio durante octubre, y de 5,8 por ciento en la producción industrial en el décimo mes del año, en tanto que en noviembre las ventas de vehículos dieron un salto de 24 por ciento.

En indicadores de otros sectores, la demanda de electricidad aumentó 4,4 por ciento en noviembre (completando 20 meses consecutivos de crecimiento); en el mismo mes, la producción de petróleo creció 3,8 por ciento, y en octubre, las utilidades del sector financiero habían aumentado 22 por ciento.

En medio de esos hechos, la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta –que sondea a empresas que equivalen al 50 del PIB del país– indica que el 87 por ciento de ellas considera que los pedidos son iguales o superiores a los del 2017, cuando 12 meses atrás respondió de esa manera el 81 por ciento. Por tanto, los altos inventarios solo alcanzan 13 por ciento de la producción manufacturera, lo que la convierte en una cifra inferior en 12 puntos a la del año pasado.



Por su lado, la encuesta que hizo en noviembre la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) al sector de ventas al detal indica que en los próximos 5 meses el 47 por ciento de los encuestados percibe mejores ventas, el 40 por ciento iguales y el 13 por ciento menores a las de similar mes del 2017.



En noviembre del año pasado, las respuestas fueron 42,41 y 47 por ciento, respectivamente. De hecho, los grandes almacenes e hipermercados están a punto de lograr un récord en ventas, pues en el último año, a octubre, su facturación sumó 58 billones de pesos, superando la de todo el 2017, que fue de 52 billones de pesos.

Desde Fenalco dicen que en noviembre muchos consumidores se adelantaron a hacer las compras. Por ejemplo, el 38 por ciento de los sondeados dijo que sus ventas crecieron, un nivel que no se veía desde hace casi tres años.



Es decir que desde diciembre del 2015 no se registraba un balance (opiniones buenas vs. opiniones malas) tan positivo como el del mes pasado.



De acuerdo con el director de estudios económicos de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Rafael España, las ventas del sector están dinámicas y al final de año podrían crecer 6 por ciento, frente a una caída del 0,9 por ciento en 2017. Igualmente, pide mirar con precaución el índice de confianza del consumidor –que cayó en noviembre– porque considera que no “tiene suficiente información” de cómo va a ser la economía en los próximos meses.

El índice de confianza del consumidor que mide Fedesarrollo con base en una encuesta descendió 19,6 por ciento en noviembre, mientras que en ese mismo mes del 2017 registró una caída de 10 por ciento. Pero, paradójicamente, en ese mismo mes, los hogares hicieron gastos 6,1 por ciento superiores a los de un año antes, según la medición de la firma Raddar.



De acuerdo con los analistas de Valores Bancolombia, ese resultado en la confianza pudo ser consecuencia del debate sobre la ley de financiamiento que en su arranque planteaba la posibilidad de ampliar el IVA a más productos básicos. Posteriormente, esa posibilidad fue descartada. “De cara a la eliminación de dicho cambio en la base del IVA –dicen los analistas de Bancolombia–, durante diciembre puede haber estabilidad o algún retroceso temporal en la tendencia”.



El presidente de la firma de análisis de mercados Raddar, Camilo Herrera, cree que en esta Navidad podría haber un crecimiento del gasto de los hogares menor al del 2017, pues la comparación es contra un año de alto crecimiento porque en el 2016 el consumo fue bajo.

Los motores principales

Uno de los motores detrás del repunte de la industria y el comercio al por menor –y en general de la economía– es el despeje de la incertidumbre electoral, tras la elección de Iván Duque como presidente de la República.



Igualmente, el impulso que dio a la economía el mejor precio del petróleo, pues representó más demanda en el mercado interno de bienes y servicios por parte de las empresas. En los 10 primeros meses, según el Dane, el sector refinación de petróleo-mezcla de combustibles aportó 0,9 puntos porcentuales (casi la tercera parte) del crecimiento de la producción del sector manufacturero, que fue de 3,2 por ciento.

El ingreso de remesas también irrigó liquidez a los hogares y en el 2018 se batirá el récord del 2017 (5.586 millones de dólares). Se trata de los giros de los trabajadores en el exterior, que en buena parte llegan a familias de sectores de consumo masivo.



ROLANDO LOZANO GARZÓN

Economía y Negocios