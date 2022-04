Andrés Velasco es uno de los economistas más destacados del hemisferio. Con un doctorado de la Universidad de Columbia en Nueva York, ha tenido una larga carrera en la academia, en el ámbito multilateral y en el sector público de Chile.



Durante su gestión como ministro de Hacienda en el primer gobierno de Michelle Bachelet, entre 2006 y 2010, recibió múltiples aplausos por crear un fondo en el que se ahorraron ingresos extraordinarios provenientes de las altas cotizaciones del cobre. Estos resultarían fundamentales para financiar programas de estímulo cuando se desplomaron los precios del metal posteriormente.



(Lea también: En febrero, la actividad económica creció un 8,1 %)

Actual decano del Instituto de Políticas Públicas de la London School of Economics, y autor de libros como Liberalismo en tiempos de cólera, está invitado al congreso de Asofondos que tiene lugar esta semana. Desde su oficina en la capital británica, habló en exclusiva con EL TIEMPO.

Dice el refrán que de lejos se ve más claro. ¿Cuál es su apreciación sobre América Latina, al mirarla desde Londres?

​

Por lo menos levantar la vista y no mirarse siempre al ombligo a veces ayuda. Siempre me llama la atención que en cada país de América Latina pensamos que nuestros problemas son únicos y que las cosas que ocurren allí no pasan en ninguna otra parte, cuando la verdad es exactamente la contraria. Ya sea en la época de las dictaduras militares o de las reformas económicas, muchas naciones pasaron por esa fase de manera simultánea.



¿Qué nos identifica ahora?

​

El elemento común hoy son las diversas variedades de populismo, definido no como un fenómeno exclusivamente económico. Es decir, no es el populismo clásico del gobierno que gasta mucho, se endeuda en exceso y en algún momento hace crisis. Algo de eso hay, por supuesto, en ciertos países. Pero lo que más aparece es el populismo como un fenómeno político, como la manipulación de ciertas divisiones de la sociedad con el fin de obtener un beneficio de un grupo que dice representar a la gran mayoría.

Facebook Twitter Linkedin

Andrés Velasco Brañes fue ministro de Hacienda de Chile de 2006 a 2010. Es el decano del Instituto de Políticas Públicas de la London School of Economics. Foto: Asofondos

Pero hay fuerzas que se le resisten...

​

Es verdad, aunque se las ataca porque supuestamente no tienen el mismo estatus moral, porque son la élite, o los extranjeros, o las minorías o son descritas como delincuentes. Con lo cual, la política, en vez de ser un diálogo acerca de las mejores soluciones para los problemas compartidos, pasa a ser una lucha de titanes entre los supuestos buenos y malos, en que se le quita legitimidad al adversario, se destruye el pluralismo y más temprano que tarde se debilitan también las instituciones democráticas. Y en América Latina vemos populismos de muchas variedades, ninguna de ellas especialmente promisoria.



El populismo no es nada nuevo en la región. ¿Cuál es la explicación de que no hayamos aprendido la lección sobre lo peligroso que es?

​

Cuando les hablo a audiencias norteamericanas o británicas, siempre parto diciendo que no nos reconocen el crédito de haber inventado el populismo, que es un producto latinoamericano de exportación. Pero, para usar la jerga del virus, esta variante no es la de siempre. Nuestro populismo históricamente fue económico: el del gobernante que no conoce la restricción presupuestaria.



Ahora la división es más compleja. Evo Morales, en Bolivia, descalificaba a sus adversarios como parte de la élite, como antipatriotas, como enemigos del pueblo. Pero no fue un clásico populista económico. De hecho, fue relativamente cauteloso con las cuentas públicas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en materia discursiva, su afán de quitarles autonomía a las instituciones estatales independientes y de deslegitimar a los adversarios, es un populista clásico. Sin embargo, a lo largo de la pandemia, México fue el país que menos gastó como porcentaje del PIB en toda América Latina.

(Le puede interesar: Presupuesto 2023: los recursos por los que van las entidades)



¿Qué hay de las ideologías?

​

La otra gran diferencia es que este populismo no solamente es de izquierda como el de Hugo Chávez o Alan García, en su primer mandato. Ahora también tenemos la variante de populistas de derecha que existieron en el pasado, pero no con la preponderancia que tienen hoy. Un caso químicamente puro es Jair Bolsonaro, en Brasil, pero no es el único.



¿Tienen algo que ver fenómenos como la aparición de las redes sociales que tienden a polarizar la opinión?

​

Indudablemente, las redes sociales tienen al menos dos efectos. El primero es que debilitan a cualquier organismo que intermedia la relación entre gobernantes y gobernados. Me explico: la democracia representativa requiere, obviamente, representantes; estos representantes están en el Congreso, pero cuando el gobernante se puede comunicar con los gobernados directamente, la primera víctima es el Parlamento.



La otra son los partidos políticos, que también están para intermediar, para aglutinar demandas, para bosquejar algo que parezca de interés común. Y vemos cómo los partidos políticos de derecha, de izquierda y de centro se tienden a ir al carajo en todas partes. Y lo otro, claro, es la polarización. En 140 o 280 caracteres de un trino en Twitter nadie logra hacer un argumento muy sutil. Eso es terreno fértil para las metáforas de los populistas, ya sean de derecha o de izquierda.

Nuestro populismo históricamente fue económico: el del gobernante que no conoce la restricción presupuestaria. Ahora la división es más compleja FACEBOOK

TWITTER

Usted escribió un libro descrito como una especie de decálogo para contener la ola de populismo en América Latina. A la luz de lo sucedido se podría decir que el mensaje no fue escuchado...

​

Ese libro parte de una autocrítica, no personal, sino grupal. Sigo pensando que el liberalismo, que el reformismo, que las opciones políticas de centro son, de lejos, la mejor alternativa para el mundo y para América Latina.



No obstante, por algo nos ha ido mal en todas partes y hay que preguntarse qué carencias tienen las ideas liberales que dificultan su buen desempeño político hoy. En un nuevo texto que estoy trabajando con dos coautores hacemos la siguiente observación: el liberalismo es fruto de la Ilustración, cuya visión del ser humano es la de alguien racional, que saca cuentas, que calcula y que opta por un curso de acción después de largas meditaciones. Y la verdad es que lo que enseñan la psicología moderna, la antropología y la biología evolutiva es que somos intuitivos, tribales y nos dejamos llevar por las emociones. El tribalismo contrasta con el universalismo propio del liberalismo.



¿Qué hacer entonces? Desarrollar lazos que no sean puramente prejuiciosos, ni de sangre, religión o de color de la piel, sino de afectos, de valores. Por eso trato de aportar a una reinvención del liberalismo, para que cuando el actual ciclo empiece a terminar y el próximo se inicie, porque la política es cíclica, las ideas liberales y el reformismo de centro estén mejor situados y mejor preparados para hacer frente a lo que viene.

Facebook Twitter Linkedin

Vanegas fue el único ministro de Hacienda durante el primer mandato presidencial de Michelle Bachelet en Chile (2006-2010). Foto: LUIS CORTES / REUTERS

Ya que menciona las autocríticas, ¿no cree que las élites en América Latina ignoraron las tensiones y tienen una gran cuota de responsabilidad en lo que pasa?

​

Hay dos críticas de ese tipo. La que comparto al cien por ciento es que en nuestra región la cuna, el apellido, el color de piel y el colegio primario y secundario al que asistimos determinan nuestro futuro. Creo que no hay países más clasistas en el mundo que Colombia y Chile, por lo cual no necesito explicarme mucho. Eso en el siglo XXI dejó de ser aceptable y, por lo tanto, si nuestras élites no se vuelven más porosas voluntariamente, se van a volver más porosas a la fuerza. Hay que promover, por ejemplo, mejores prácticas de contratación en el mercado laboral o asegurar el acceso a la universidad de quienes no tienen el dinero para pagarlo. Ahí hay una revolución pendiente, y la única pregunta es si va a ocurrir de modo ordenado o no. La deuda de las élites con la clase media o popular es gigantesca y recién, muy paulatinamente, empieza a saldarse.



¿Cuál crítica no comparte?

​

La que me parece más oportunista. Es la que afirma que las protestas en la calle eran predecibles. Se ha puesto muy de moda entre ciertos intelectuales decir: “No, es que yo la vi venir, era obvio”. Seamos francos. Nadie vio venir la crisis y quien lo diga está haciéndose un elogio inmerecido. En el caso chileno, que conozco más en detalle, las encuestas no lo sugerían y las propias deliberaciones de los políticos tampoco.



¿Por qué nos debería preocupar lo que pasa en Ucrania?

​

Lo sucedido nos revela que el mundo es más frágil e, incluso, más inseguro de lo que pensábamos. Muestra además que, más allá de todos los avances económicos, políticos y sociales del planeta Tierra, seguimos estando a la merced de los designios de algún dictador arbitrario como Vladimir Putin. La advertencia es que a América Latina no le conviene un periodo de inestabilidad económica, con altísimos precios de la energía y los alimentos que les están quitando poder de compra a la clase media y a los más pobres. Pero a eso me gustaría añadirle un lado B. Para comenzar, nos ha revelado que las democracias, no todas ellas occidentales, tienen más espina dorsal, más fortaleza y más capacidad de actuar unidas de lo que yo al menos habría pensado. Y lo otro es que puede haber una política identitaria noble, que es la de quienes comparten valores comunes. Eso puede sonar un poco abstracto o ingenuo, pero la reacción del mundo ante Putin nos revela que más allá de divisiones y tensiones, una gran cantidad de naciones se dieron cuenta de que hay mucho más que los une y no que los separe.

Ha mencionado las similitudes entre Colombia y Chile, y eso nos trae el tema electoral. ¿Cuál es su análisis de lo que pasó allá y puede suceder aquí?

​

Parto por mi análisis de Chile. Creo que es bien evidente que allí se manifestaron las tendencias mundiales con particular intensidad, comenzando por el decaimiento de los partidos tradicionales. De tal manera, los populismos de izquierda y de derecha se fortalecieron. El símbolo son los retiros de los fondos de pensiones durante la pandemia. Ahora hay casi cinco millones de personas en Chile que se quedaron sin un solo peso en sus cuentas para la vejez, cosa que es un contrasentido total y completo, tratándose de un país en donde la deuda pública es baja y el Gobierno estaba en condiciones de hacer transferencias, de modo que las familias no tuviesen que sacar la plata que habían ahorrado. Y esa fue una alianza tóxica, aprobada con votos de parlamentarios de todos los partidos políticos.



La buena noticia de Chile es que, a partir de la primera vuelta, el hoy presidente Gabriel Boric entendió que con los votos de la extrema izquierda no le alcanzaba para gobernar, además de que el populismo económico solamente lleva a la bancarrota, y nombró un gabinete que tiene más luces que sombras, comenzando por un profesional experimentado, sólido, como ministro de Hacienda.



Evidentemente, gobernar no es fácil, especialmente cuando no se tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, pero las señales han reducido el temor y la incertidumbre que muchos ciudadanos sentían. Cómo evolucionará eso en el futuro es difícil decir, entre otras cosas porque la coalición del presidente es diversa y ya está mostrando crecientes fracturas y divisiones.



¿Cuál es la semejanza?

​

El parecido con Colombia es que no solamente el candidato que puntea por el lado de la izquierda es una persona que viene por fuera del establecimiento tradicional, sino que su más posible contrincante es un candidato conservador que tiene una formación, un estilo y una raigambre bastante distinta de la usual. Por tanto, si la segunda vuelta colombiana es la que sugieren hoy las encuestas, se va a parecer bastante a la chilena, en su polarización y en su abandono de las élites políticas tradicionales. Ahora, ¿qué irá a deparar esa segunda vuelta y cómo será el Gobierno que de ahí emerja? No me atrevería a predecirlo.

(Además: Colombia acepta recomendación de la Ocde para evitar ‘atomización sindical’)



RICARDO ÁVILA PINTO

Analista sénior

Especial para EL TIEMPO