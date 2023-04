La EPS Sanitas es una de las entidades promotoras de salud del Régimen Contributivo que se encuentra autorizada para funcionar por la Superintendencia Nacional de Salud desde 1994.

De acuerdo con la página oficial de la entidad, ofrecen servicios de atención en salud y prestaciones económicas a las cuales tiene derecho todo afiliado dentro del Plan de Beneficios en Salud (PBS).



Cuenta con 48 centros médicos propios, 73 oficinas de atención al afiliado y 1.584 entidades de salud adscritas.

Cómo sacar una cita médica

Según lo mencionado por la EPS, usted como asociado podrá hacer consultas, solicitar y cancelar citas de manera rápida y sencilla, siguiendo las instrucciones que le vamos a mostrar a continuación.

Cabe resaltar que la entidad pone a disposición muchos canales para sacar citas médicas, como internet, a través de la oficina virtual Sanitas; por teléfono; chat; WhatsApp, o personalmente, dirigiéndose a las oficinas de atención afiliados.

Cómo sacar cita médica por internet a través de la oficina virtual



Una de las grandes ventajas que ofrece esta posibilidad es que requiere únicamente de llevar a cabo el registro de los datos personales. A continuación siga el paso paso.



- Ingrese a en el portal web oficial de nueva EPS Sanitas.



- En la parte superior derecha de la pantalla encontrará el botón de Oficina Virtual. Haga clic allí.



- En caso de no haberse inscripto en la plataforma, deberá tocar el botón de ‘Regístrate’ y rellenar el formulario.



- Luego de realizar el registro, deberá ‘Iniciar Sesión’.



- Dentro del portal deberá encontrar el botón de ‘Citas médicas sanitas’ y decidir si quiere una cita en línea, por teléfono, o un turno presencial en la sede más cercana a su domicilio.



- Acceda al sistema de turno y seleccione la fecha, ciudad, especialidad, procedimiento e IPS (Sede). De este modo la agenda le va a mostrar cuáles son las citas médicas actualmente disponibles según su preferencia para luego seleccionar ‘Agendar’.



- Finalmente, recuerde que la entidad le enviará una confirmación de la cita médica por correo electrónico con el respectivo código, el valor de la cuota moderadora a pagar —si es el caso— y el horario.

Agendamiento de cita por teléfono

Si no desea pedir una cita por medio de los canales virtuales, podrá agendar el turno con el especialista que necesite llamando a uno de los siguientes teléfonos gratuitos:



- Barranquilla: (5) 3226888.



- Pereira:(6) 3470330.



- Bucaramanga: (7) 6852985.



- Cali: (2) 3989340.



- Cartagena: (5) 6545754.



- Centro Oriente: (8) 6611838.



- Medellín: (4) 5908383.



- Bogotá: (1) 3759000.



- Citas PBS: 018000 940304.



- Plan Premium: 018000 957010.

Por medio de la Oficina en línea, podrá agendar citas como medicina general,

pediatría, planificación familiar y odontología. Foto: Página Oficial EPS Sanitas

Asesor de Oficina en Línea

Si no desea ir personalmente hacia la secretaría de atención al afiliado, podrá acceder a los mismos servicios comunicándose por chat con el asesor EPS SANITAS CHAT.



Si se requiere la atención de un asesor por chat o por videollamada, o llamada normal, el horario es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., y los sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Cita por medio de la 'app' móvil

Si desea utilizar su teléfono celular, puede resultar más fácil hacerlo a través de la aplicación oficial, que puede descargar en su dispositivo iOS o Android.



La app, como los otros medios de comunicación virtual de Colsanitas medicina prepagada, está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Agende su cita por medio de Ana María – asistente virtual

Como última opción virtual puede contactar a Ana María, el chatbot de Sanitas, enviando un mensaje al WhatsApp +57 320 2550525 para recibir el asesoramiento que está necesitando sin importar el horario ni el día.

Cómo cancelar una cita

Los canales habilitados para la cancelación del turno son:



- Línea telefónica: llamando al 748383 en Bogotá o al 018000940304 a nivel nacional.



- Portal web ingresando a Sanitas EPS y haciendo clic en Oficina virtual.



- 'APP' EPS Sanitas.



- A través del correo electrónico, respondiendo al mensaje de confirmación de cita enviado.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

