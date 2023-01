¿Le ofrecieron un empleo y este no llena sus expectativas, pero quiere dejar las puertas abiertas en esa empresa? A continuación le compartimos unas sencillas pautas para rechazar una oferta laboral sin quedar mal.

Según Luis Prado, speaker en temas de empleo, para decirle "no" a una oferta laboral sin perder una futura oportunidad, lo primero que debe hacer es definir lo que va a decir para rechazar el empleo, "construir el mensaje".

"Antes de comunicar tu decisión, escribe los motivos por los que quieres rechazar la oferta después de la entrevista. Es mejor que sea por correo, ya que por llamada podrían confundirse o tú decir algo que les confunda", explica el experto.



En ese texto debe comentar, de manera objetiva, los motivos por los que ha decidido rechazar la propuesta laboral. Eso sí, no diga que la empresa no ofrece lo que está buscando, sino que sus condiciones personales no se ajustan a la oferta, ya que esto sería descalificativo.



En ese mensaje agradezca la oportunidad y el trato que le dieron.



Si el motivo para rechazar la oferta es que tiene una mejor, puede escribir: "Me han confirmado de una empresa a la que había aplicado desde hace varios meses y esperaba respuesta".



Si es por el salario que le ofrecen, puede afirmar: "Mi situación económica familiar requiere de un empleo que aporte mayores ingresos"



Pero si las funciones que le correspondería realizar no son acordes a sus expectativas. puede explicar: "Me siento identificado con la empresa, aunque el cargo no se ajusta a mi línea de carrera. No obstante, si luego se abre una posición similar a mi cargo actual me encantará que me consideren".

'Sea natural y agradecido'

Expertos consultados por el diario El Comercio hacen otras recomendaciones para decirle "no" a la oferta laboral y quedar en buenos términos con la empresa que le está dando el empleo. Son estas:



Comunique desde la humildad y la honestidad. La empresa agradecerá que comunique los motivos de forma sincera y sin arrogancia.



Naturalidad. No busque frases complicadas ni un estilo demasiado rebuscado y formal. Hable con naturalidad y normalidad.



Forma. Cuanto más directa sea la forma de comunicarlo mayor interés y respeto estará mostrando por la empresa.



Agradezca el trato y el tiempo dedicado.



Para otros expertos en temas de empleo consultados por el diario La Vanguardia, al rechazar un empleo no se debe dar la impresión de que se está disculpando. Simplemente, se debe agradecer la oportunidad y explicar porque declina la oferta. "Esta actitud es muy valorada y puede dejar abierta la puerta a que te tengan en cuenta para otros procesos de selección futuros. Sin embargo no hay que pasarse para que no parezca que te estás disculpando", precisan.



En cuanto al medio a través del cual se debe rechazar el empleo, esos expertos recomiendan que se utilice el mismo medio por el que comenzaron las conversaciones. Puede ser de forma presencial, por teléfono o por email.



