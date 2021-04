¿Cómo radicar quejas ante empresas de servicios públicos?

'No más abusos' es una iniciativa del concejal de Bogotá Rolando González y el representante a la Cámara José Daniel López. Esta plataforma está diseñada para que los usuarios de servicios públicos puedan radicar quejas, reclamos e inconformidades sin salir de sus casas.

En 'No más abusos' los usuarios podrán radicar sus quejas en contra Vanti, Enel-Codensa y el Acueducto de Bogotá.



La plataforma es bastante intuitiva, lo que facilita el preceso de radicación. A continuación le explicamos los pasos que debe seguir si tiene algún reclamo contra estas entidades que prestan servicios públicos:



1. Ingresar a 'No más abusos'

2. Hacer clic sobre el logo de la entidad con quien está presentando inconvenientes.

3. Diligenciar los datos solicitados.

4. Explicar de manera breve su caso particular.

5. Anexar el documento soporte que respalde su queja o reclamo.

6. Hacer clic en 'enviar'.



ELTIEMPO.COM

