¿Cómo planificar los gastos de la temporada escolar?

Los gastos de temporada escolar como los útiles, uniformes y calzado deberían estar idealmente cubiertos por un ahorro que los padres de familia destinen desde diciembre para este fin. Sin embargo, cuando no hay una planificación adecuada, pueden emplearse otros mecanismos para cumplir con las obligaciones de esta temporada.

El Banco Caja Social ofrece algunas recomendaciones para programarse el regreso a clases.

Utilice productos financieros

Dado que es importante que usted lleve un control no solo del gasto sino de la inversión que realiza en los productos de temporada escolar, una de las recomendaciones de la entidad es abrir una cuenta de ahorros, con una cuota mínima, para tener una reserva en caso de estos imprevistos.



Usar productos como las tarjetas débito le van a permitir llevar un control más efectivo de su dinero, ya que constantemente puede revisar no solo su saldo, sino saber en qué ha invertido el dinero y cuáles han sido los productos que le han representado mayor inversión.

Realice una planificación previa

Establezca el presupuesto destinado para las compras y lleve un control de los gastos. Si no cuenta con una reserva desde diciembre, asigne un nuevo valor dentro de sus posibilidades, y realice las compras en coherencia con este. Es decir, compre solo lo que necesita.

Compare precios y sea recursivo

Es indispensable que evalúe su capacidad económica para no excederse con las compras. En primer lugar realice un listado de los materiales que requieren sus hijos, y antes de comprar revise en casa si cuenta con algunos materiales que puede reciclar.



Acto seguido, la entidad recomienda que compare precios en diferentes lugares para elegir la mejor opción y aproveche las oferta y descuentos de los establecimientos comerciales.

Busque con tiempo

No confunda precio con calidad. La mejor forma para encontrar buenos productos a bajos precios es buscar con tiempo. El Banco recomienda no dejar para último minuto las compras. Si cuenta con el suficiente tiempo puede buscar familiares o conocidos para realizar las compras juntos al por mayor, y de esta forma ahorrar un poco, pero con productos de buena calidad.



Si va a comprar algún artículo tecnológico, no se deje impresionar por las tendencias revise versiones anteriores, ya que resultan ser casi iguales a los nuevos lanzamientos y a precios mucho más cómodos para el bolsillo.

