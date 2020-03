Cómo evitar un incendio dentro de su vivienda

Es importante tener en cuenta que en las viviendas puede haber incendio por instalaciones eléctricas en mal estado, descuidos en la cocina, conexiones de gas mal instaladas y electrodomésticos.

“Cualquier electrodoméstico, incluidos cargadores de celulares pueden ocasionar un incendio, si la toma se sobrecarga, es decir, tenemos una regleta con televisor, cargadores, DVD conectados permanentemente, o si cargamos el celular por más de 3 horas que es lo indicado, podríamos correr el riesgo de generar una falla eléctrica”, dice el sargento José Luis Cabra, de Bomberos de Bogotá.



Siga estas recomendaciones para evitar un incendio:

Independice las tomas para que no se recalienten. Desconecte todos los electrodomésticos que no se usen mientras no se esté en casa. No cargue el celular por más de 3 horas. Antes de salir o de acostarse, cierre la llave del gas. Revise las instalaciones eléctricas periódicamente. Instale detectores de incendio que avisen en caso de emergencia. Evite fumar dentro de la vivienda y dejar velas encendidas en la noche o mientras no esté en casa.

Si ya se inició el incendio:

Llame de inmediato a los bomberos. (Línea de Emergencia: 123, Línea de Atención: 195 Centro de Contacto Distrital). Nunca utilice agua para apagar las llamas, solo los extintores. Si ve que no puede apagar las llamas cierre la puerta de la habitación del lugar donde se inició el incendio y salga de inmediato de la vivienda. Baje por las escaleras y no por el ascensor y recuerde que para no intoxicarse con el humo siempre debe gatear, procure humedecer su ropa y respire a través de un trapo húmedo que cubra su nariz y su boca.



Metrocuadrado.com