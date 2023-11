Cómo controlar el hidroplaneo y otros problemas al conducir con lluvia

Manejar en temporada de lluvias requiere de mayor atención, tomar algunas precauciones y tener preparado el vehículo para evitar cualquier percance.



En primer lugar, hay que tener el carro a punto. Las llantas deben tener la presión adecuada —para optimizar la tracción sobre la vía— y tener suficiente banda de rodadura.



Esta ayuda a desplazar de forma más eficiente el agua, así que cuanto más profunda sea la banda de rodadura, mejor será la tracción. Si les falta aire o están muy gastadas, tendrán menos tracción justamente cuando más la necesitan.

Asegúrese de que pueda ver bien y que su carro sea visible para otros conductores y demás usuarios de la vía. Es más difícil manejar de forma segura en la lluvia debido a la falta de visibilidad —sobre todo de noche—, por lo que se recomienda revisar las luces y probar los limpiaparabrisas.



Estos deben limpiar el vidrio en una sola pasada, sin dejar marcas. Si no funcionan bien, debe cambiarlos. Si se esperan aguaceros fuertes y frecuentes, considere la posibilidad de aplicar al parabrisas un producto repelente de agua, estos ayudan a que el agua escurra con mayor facilidad.



Para evitar el empañamiento de los vidrios use el aire acondicionado en los modos indicados para esta función tanto para el vidrio trasero como el delantero. Y limpie los faros y las luces traseras de freno, direccionales y de posición para eliminar cualquier suciedad, así los otros conductores lo pueden ver mejor.



Su carro es aproximadamente dos veces más visible para otros conductores cuando los faros están encendidos de día o de noche, llueva o no.

Mantenga la distancia. En malas condiciones meteorológicas, el conductor debe mantener una mayor distancia con el auto que tiene delante. Es menos probable un choque si tiene suficiente espacio para frenar y evadir otro carro o un obstáculo.

En las carreteras de dos o más carriles procure tener un espacio libre al menos a un lado de su vehículo en todo momento. Así, si algo sucede delante y no frena a tiempo, podrá moverte inmediatamente hacia un costado. El agua suele acumularse más en los carriles laterales, por lo que se recomienda conducir en el carril central.

Evite los movimientos bruscos al acelerar, girar, frenar o cambiar de dirección en condiciones lluviosas. Algunos conductores mueven bruscamente el timón, pisan con fuerza los pedales o frenan demasiado tarde.

En condiciones de lluvia se empieza a perder tracción y esos movimientos bruscos pueden ser fatales. Cambie de velocidad o de dirección de forma gradual. Para empezar a disminuir velocidad, retire el pie del acelerador antes de lo que lo haría en condiciones normales, y luego aplique suavemente el freno.



No use el control de velocidad. Normalmente, cuando la carretera está mojada y se retira el pie del acelerador, se transfiere el peso hacia la parte delantera del auto y se reduce la velocidad lo suficiente para que este recupere la tracción. Sin embargo, cuando el control de velocidad o control de crucero está activado, el carro no responde hasta que aplique el freno.



Reduzca la velocidad. Bajo la lluvia, conduciendo a una velocidad de 80 km/h las llantas pueden perder el contacto con una carretera mojada, lo cual hace más difícil controlar el vehículo. Reducir la velocidad permite maximizar su seguridad. Las llantas tienen mucha menos tracción sobre el pavimento mojado que en condiciones secas.

Unas llantas en buen estado, con suficiente labrado y bien calibradas ayudan a evacuar mejor el agua. Foto: Archivo EL TIEMPO

No alarmarse. En esas condiciones se suele presentar el hidroplaneo, cuando las llantas flotan sobre una capa de agua, en vez de estar en contacto con la vía. Aunque gire el volante hacia un lado u otro, el carro no responderá, por lo que se trata de una situación muy peligrosa. La primera regla de oro es no perder la calma.



La mayoría de los conductores aplican los frenos por instinto, pero no es lo recomendable. Hay que recuperar lentamente la tracción de las llantas delanteras, así que retire el pie del acelerador. Con eso se transfiere más peso a la parte delantera del auto y se logra que las llantas vuelvan a estar en contacto con el pavimento.



Si eso no funciona, aplique cuidadosamente los frenos. Si mantiene el talón en contacto con el piso del auto, tendrá más control al frenar. Si pisa los frenos con demasiada fuerza, puede causar que las llantas traseras patinen.



No pierda de vista el camino y trate de llevar el carro hacia dónde quiere que vaya, sin movimientos bruscos. En todo caso, el auto reacciona mucho más lentamente en condiciones resbalosas, reducir la velocidad ayuda a evitar el hidroplaneo y que el auto patine.