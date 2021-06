Así puede acceder al subsidio de desempleo

Debido a la pandemia de la covid-19, muchos ciudadanos se han quedado sin empleo. Ante esta situación, el Gobierno Nacional brindará $160.000 pesos durante tres meses.



Para esta labor, según el Ministerio de Trabajo se destinaron alrededor de $78 mil millones de pesos por medio de los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias.



Este auxilio se entrega desde las cajas de compensación. Para poder acceder, deben certificar que no están trabajando desde el 12 de marzo de 2021 por causas de la pandemia.



También deben estar en las categorías A y B de las cajas de compensación y haber aportado durante seis meses en los últimos cinco años.



También podrán acceder a este beneficio quienes no fueron elegidos en el Mecanismo de Protección al Cesante en los últimos años.



Para poder acceder, entonces, deben:



-Entrar por medio de los portales virtuales de la última caja de compensación en la que estuvo afiliado y llenar el formulario.



-Mostrar constancia de que no trabaja desde el 12 de marzo si es trabajador dependiente.



-Si es independiente, debe mostrar la terminación de su contrato.



En caso de ser beneficiario, desde el Ministerio de Trabajo aseguran que no se debe pagar ningún tipo de comisión cuando reciba el subsidio o al momento de realizar la postulación al subsidio.



