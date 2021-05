Cinco ideas que le ayudarán a pagar sus deudas

Seguramente usted como ciudadano, para conseguir una casa, para pagar un carro, un viaje, o pagar cualquier otra obligación o gusto que se quisiera dar, a pedido dinero prestado a una entidad bancaria o a algún cercano. Por supuesto, esto le ha generado ciertas deudas que se han ido acumulando al pasar el tiempo, y que en muchos casos se empeoran ante faltas de ingresos, aumento de intereses o no poder ahorrar lo suficiente porque es necesario pagar otras obligaciones.

Ahora, con la pandemia se ha golpeado duramente las finanzas personales de muchos colombianos, lo que han agravado estas deudas. Por esto, aquí le mostramos cinco consejos que desde hoy puede aplicar para solventar parcial o totalmente aquellas deudas que lo agobian:

Organice sus finanzas

Una de las principales causas de las deudas es porque las personas gastan más de lo debido, lo que genera desordenes en sus ingresos personales. Ante esto se sugiere enlistar todas las deudas de a quiénes y cuánto debe, esto le permitirá organizar el presupuesto para ir saliendo de las deudas.



Además se sugiere guardar un monto por cada ingreso que obtenga, esto le permitirá gestionar de manera ordenada lo que debe y sin necesidad de sufrir por falta de dinero.

Gaste menos

Si no puede pagar algo, y además no es de suma importancia, absténgase a pedir prestado dinero para conseguirlo, pues esto solo causará que tenga deudas más grandes. El mejor plan aquí es ahorrar hasta darse aquel gusto o meta que tiene proyectada. Además, tenga muy presente en qué se está gastando sus recursos, y piense si eso es muy necesario.



Mire bien qué deuda pagará primero

Aquí hay varias sugerencias, pero siempre tenga claro cómo comenzará a salir de las deudas. Algunas veces, se recomienda pagar de la más pequeña que se tenga a la más grande, lo que le permite ir aportando a otros endeudamientos. Se dará cuenta de que ahora tiene el mismo monto de plata destinado a pagar deudas, pero con menos cuentas por pagar.



No obstante, también es importante prestarle atención a aquellas deudas con mayor tasa de interés, que es diferente a la más grande, pues si no se sale de ellas lo más pronto posible, podría valores más altos en estas y por ende, sus finanzas se descuadrarían.



Investigue métodos de pagos para alivios

Aunque parezcan sus mayores enemigos ante las deudas, las entidades bancarias suelen ser en algunos casos su mejor aliado para préstamos como para sugerir las estrategias para no endeudarse. Por ejemplo, aplicaciones como Nequi y Daviplata muestran unos buenos salvamentos, tips y opciones para ahorrar y evitar caer en estas agobiantes deudas.

Trámite de insolvencia como último recurso

En caso de aplicar los anteriores métodos, pero aún se tienen deudas casi imposibles de pagar, el trámite de insolvencia sería el único salvamiento. Es un método jurídico en el cual, personas naturales o jurídicas en casos extremos de quiebra, se puede negociar con los acreedores de las deudas que se vienen arrastrando, y que por pandemia, se han complicado en su pago.

