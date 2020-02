Tras volver a ser un país libre de aftosa, qué viene

Después de 18 meses de un freno en el mercado internacional de carne, por la aparición en Colombia de la fiebre aftosa en el ganado, el país recuperó el estatus como país libre de la enfermedad (con vacunación), según lo anunció el ministro de Agricultura, Andrés Valencia, luego de recibir la comunicación oficial por parte de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).

Uno de los puntos claves de aquí en adelante es evitar que se repita la experiencia, la cual, según la directora del ICA, Deyanira Barrero, les dejó claro que no se pueden seguir manejando los controles en la frontera, de donde se estima que provino la infección, de la misma forma como se controla en el interior del país.



“En la OIE está cursando un segundo expediente en el cual dividimos el territorio y estamos pidiendo una separación de los departamentos de frontera con Venezuela, de tal manera que tendremos un fusible, para que en caso de una reinfección, no perdamos la condición de libres con vacunación en el resto del país”, dijo Barrero.



Entre tanto, el presidente del gremio de ganaderos Fedegán, José Félix Lafaurie, tras la noticia, indicó: “La primera meta que vamos a cumplir con la recuperación de estatus sanitario y con el apoyo del Gobierno es alcanzar un nivel de exportaciones de 500 millones de dólares para 2022… y será apenas el comienzo de la nueva ganadería colombiana”.



La afectación económica para los ganaderos, según Fedegán, ha sido de hondo calado. Muestra de ello es que la meta de exportaciones para el 2019 eran 60.000 toneladas, que en valor equivalen a US$ 180 millones, y solo se exportaron 19.000 toneladas, es decir, cerca de US$ 60 millones. “Lo que se dejó de ganar por no abrir mercados fue US$ 120 millones”, sostuvo Óscar Cubillos, jefe de Planeación y Estudios Económicos de Fedegán.



La expectativa es de mejores años para la ganadería como sector y para al menos 500.000 familias que están ligadas a esta actividad.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS