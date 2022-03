De acuerdo con las cifras del Dane, en 2020 con la llegada de la pandemia al país, Colombia registró un avance histórico en ampliación de cobertura de conectividad al lograr los 9,2 millones de hogares conectados en el territorio, un avance de 56,5 por ciento en el año, superior en 4 puntos al 2019.



Además, ese mismo año, el país logró que más de 950 mil nuevos hogares estuvieran conectados a Internet, es decir casi un millón de familias que entraron a la era digital, lo que permitió que menos personas estuvieran expuestas a contagio por covid-19 y pudieran teletrabajar y estudiar desde la comodidad.

Los productos TIC que presentaron crecimientos durante la pandemia fueron: los servicios de telefonía móvil con el 1,8 por ciento, servicios de telecomunicaciones a través de internet llegando al 5,5 por ciento, y servicios de otras telecomunicaciones igualándolo con el 5,5 por ciento.



Para el año siguiente el panorama no cambio, de acuerdo con el ministerio de las TIC, al término del tercer trimestre de 2021, el total de accesos fijos a Internet en Colombia llego a los 8,25 millones, es decir, cerca de 560 mil nuevos accesos que los registrados en el mismo trimestre del año inmediatamente anterior, cuando se alcanzó una cifra de 7,69 millones.



Además las velocidades aumentaron, la de descarga promedio nacional para el segmento corporativo fue de 67,3 Mbps, mientras que en el segmento residencial se ubicó en un promedio de 63,8 Mbps.



"Estos resultados nos demuestran que el país va por el camino correcto para lograr mayor conectividad y mejor prestación del servicio. Muestra de ello es que 64 Mbps fue la velocidad promedio de descarga de internet fijo nacional alcanzada a septiembre 2021, lo que representa un aumento de más de 30 Mbps en el último año", expresó la ministra TIC, Carmen Ligia Valderrama.

​

Con las personas en casa y la movilidad restringida incluso se determinó que mientras se encuentre vigente la Emergencia Sanitaria los empleadores deben reconocer el valor del auxilio de transporte como auxilio de conectividad digital.



Así, la idea del Gobierno es hacer un fomento del teletrabajo o trabajo híbrido, para adquirir nuevos planes de internet fijo o móvil, así como de minutos y que los trabajadores use ese dinero para el pago de la mensualidad de los planes que ha adquirido de forma personal y que ahora usa para trabajar.



En el caso de los accesos a Internet móvil, el país alcanzó en 2021 los 35,7 millones, 5 millones más que los registrados en el mismo trimestre del año inmediatamente anterior. La principal tecnología de acceso a Internet móvil fue 4G con 28,3 millones de accesos; seguida por la tecnología 3G, con 6,3 millones y la tecnología 2G, con 1,1 millones.



“Si se mantienen todos estos esfuerzos y programas, en 2025 se tendría un 80 por ciento de conectividad rural 4G. Se trata de un salto muy importante y valioso si se compara la cobertura con la de 2018, que era de tan solo 9.7 por ciento. De igual forma, esto llevará al país, en ese mismo año, a cumplir la meta de cobertura móvil 4G en áreas urbanas”, agregó Valderrama.



Colombia alcanzó 73 millones de líneas de telefonía, es decir 7,5 millones de líneas más de las registradas en el mismo trimestre del año anterior. En prepago alcanzaron los 56,3 millones y en pospago fueron 16,8 millones.



Aun el país debe hacer un esfuerzo, pues entre las principales razones que destaca la población rural para no contar con internet es que no hay cobertura en la zona o que su costo es muy elevado.



Entre los principales territorios que cuentan con mejor acceso a internet se encuentran Bolívar, Valle, Bogotá, Risaralda y Santander. Y los que cuentan con un acceso pobre o deficiente son Chocó, Vichada y Vaupés.​