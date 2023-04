El crecimiento en el mundo E-Commerce ha llegado con muchas ventajas para los consumidores, sin embargo, junto con estas, ha surgido una preocupación por la seguridad de las transacciones en línea. El robo de datos se ha convertido en tema principal de las noticias diarias y para evitar que usted caiga en alguna estafa de este tipo, le dejamos varios consejos para tener en cuenta:



Conexión segura:

Verifique que su conexión sea privada, una forma de hacerlos es a través de una VPN (red privada virtual) esta tecnología crea una conexión segura en entre su dispositivo y el sitio web que esté visitando al cifrar sus datos y ocultar información personal y financiera, así mismo, puede evitar que los anunciantes rastreen su actividad en línea. Evite usar conexiones públicas o no seguras.

Autenticidad del sitio web:

Una forma sencilla de evitar fraudes en línea es verificar el sitio web al que va a acceder, es importante que esta comience con https:// esto significa que cualquier persona que intente interceptar la comunicación entre su dispositivo y el sitio no podrá ver lo que está transmitiendo. De igual forma es importante que en la barra de direcciones del navegador haya un candado cerrado, y por último recuerde siempre escribir la dirección del sitio web directamente en la barra del navegador y no acceder por medio de buscadores.



Contraseñas seguras:

Aunque este punto puede parecer irrelevante, muchas de las estafas online se generar debido a la baja seguridad al momento de asignar contraseñas. Evite usar claves que contengan información personal como nombres, fechas de nacimiento o datos de conocimiento público. La complejidad de la contraseña siempre será sinónimo de seguridad, recuerde incluir letras mayúsculas, minúsculas, símbolos y números. No reutilice contraseñas, es importante tener información única para cada cuenta, si tiene problemas recordando sus contraseñas, escribirlas en un lugar seguro siempre será buena opción.



Registro de compras:

Llevar un registro de las compras que realiza en línea puede ser útil para verificar la autenticidad de sus transacciones y tomar medidas en caso de encontrar actividad sospechosa, esto le ayudara a reconocer las compras que efectivamente usted haya hecho o, por el contrario, compras que no reconozca y puedan ser parte de acceso no autorizado a su cuenta.