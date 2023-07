Comprar un carro, nuevo o usado, es una decisión que toma tiempo, no solo por el monto de la inversión, los costos de mantenimiento, impuestos y gastos extras. Ninguno de ellos se puede perder de vista.



Pero si su nuevo vehículo lo va usar en Bogotá, específicamente, le recomendamos algunos elementos que le ahorrarán gastos y le harán más cómodo su uso, entre estos, los trancones, el estado de las vías; las lluvias y la seguridad.

Transmisión automática

Este elemento debe considerarlo prioritario pues es crucial para una conducción más cómoda en medio de los trancones causados por los numerosos y variados frentes de obra, los frecuentes choques simples. En Bogotá ocurren cada día, en promedio, 68 ‘choques de latas’; y los llamados ‘mal parqueados’.



Las cajas automáticas modernas son muy confiables, requieren un mínimo mantenimiento, incluso, es mejor no tocarlas ni cambiarles el aceite. Son ‘inteligentes’ pues se ‘acomodan’ al modo de conducción del usuario, y tienen la ventaja de que también se pueden utilizar en modo manual, si aún se resiste a dejar la transmisión mecánica. Además ofrecen muchas relaciones con lo cual el motor se provecha mejor y hay menos consumo.

Las cajas modernas se ‘acomodan’ al modo de conducción del usuario, y tienen la ventaja de que también se pueden utilizar en modo manual. Foto: Archivo EL TIEMPO

Altura sobre el piso

Este ítem es fundamental en Bogotá, que no se destaca precisamente por el buen estado de sus calles. Además de la cantidad de obstáculos ‘naturales’ como los huecos y las alcantarillas destapadas, existen reductores de velocidad bien instalados, pero también ‘policías acostados’, muchos de los cuales no tienen un correcto diseño.

Sortearlos no es fácil para los carros ‘bajitos’, y pueden ocasionar serios daños en llantas, suspensiones, amortiguadores, golpes por debajo y rupturas del cárter del motor.



Los huecos y las alcantarillas destapadas son el enemigo número uno para las llantas de bajo perfil (menos de 50). Por eso la recomendación es no cambiar las originales si son de un perfil más alto. Así se ahorra una plata. La altura juega un papel clave en temporada de lluvia cuando se inundan las calles. Un carro bajito es más propenso a sufrir un golpe hidráulico, que es un daño severo del motor por la entrada de agua.



Películas de seguridad

Aunque las autoridades hablan de la disminución de delitos como el robo, la realidad de lo que viven los conductores a diario es una sola: bandas de ‘rompevidrios’ o atracadores que intimidan con toda clase de armas a los conductores. Cualquier trancón es la ‘oficina’ perfecta para estos delincuentes, por eso la primera recomendación es no llevar en el habitáculo elementos a la vista que atraigan a los ladrones. Una buena película de seguridad es imprescindible como elemento disuasivo pues no permite ver hacia adentro. Hay otras en el mercado, más costosas, con un nivel mínimo de blindaje, y tenga en cuenta que hay límites para el nivel de 'oscurecimiento'.

Un carro bajito es más propenso a sufrir un golpe hidráulico, que es un daño severo del motor por la entrada de agua. Foto: Archivo EL TIEMPO

Para ahorrar combustible

Motores de tres cilindros (1.3 o 1.4 litros) y turbos. No les tenga miedo, es lo que se impone no solo para evitar mayores emisiones sino para ahorrar combustible. La potencia que le brindaría un motor de dos litros o más cilindros se compensa con el turbo, pero además el valor del Soat para vehículos con motores pequeños (menos de 2 litros) es más económico.



La otra opción es optar por un vehículo que incorpore el sistema stop/ start que apaga el motor cuando el auto se detiene, y con solo levantar el pie del pedal del freno reinicia la marcha. Es un sistema eficiente y probado, así que no se deje influenciar por quienes le dicen que se agota la batería o produce daños en el motor de arranque.



Conectividad inalámbrica

Un sistema ‘manos libres’ o Bluetooth, o aplicaciones como

Car Play de Apple y Android Auto de Google son hoy herramientas fundamentales y accesorio primordial para la conducción segura y el entretenimiento en los carros. Esto no debe faltar pues las distracciones con el teléfono causan muchos accidentes, además, manipularlos mientras conduce es causal de un comparendo.