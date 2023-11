Cinco consejos para cuidar los limpiaparabrisas

Las ‘plumillas’ como se conocen popularmente en nuestro país, son una de las piezas más importantes del carro en temporada de lluvias, pero, muchas veces no se les presta el cuidado ni el mantenimiento adecuado, lo cual es de mucho riesgo al reducirse la visibilidad.



Este problema se agrava al conducir en la lluvia ya que los limpiaparabrisas en mal estado dejan marcas en el cristal que empeoran la visión.



Se recomienda cambiarlos cada año como mínimo o si nota que al accionarlos se ven franjas opacas sobre el parabrisas. Hay quienes creen que si no se usan mucho pueden durar más de un año, el problema es que el desgasta sucede con el sol que reseca las cuchillas y el desgaste al accionarlos es mayor.



Otro síntoma de que ha llegado el momento de cambiarlos es cuando al activarse provocan un ruido. Para alargar la vida de los limpiaparabrisas es recomendable limpiarlos una vez al mes para eliminar objetos o sustancias adheridas que puedan desgastar las cuchillas y rayar el parabrisas.



El mayor desgaste de los limpiaparabrisas se debe a los cambios de temperatura y humedad, curiosamente, cuando el carro no se usa. Debido al reflejo del sol en el parabrisas las temperaturas que deben soportar son muy altas y cuando el clima es frío el aire puede crear brea en ellos.



La mejor forma de cuidar el auto del sol, y los limpiaparabrisas en particular, es en lo posible, dejarlo en garajes cubiertos o en la sombra, si esto no es posible use una funda o forro protector.



Las cuchillas se van deteriorando también si hay exceso de polvo o tierra, además de que estos pueden rayar la superficie del parabrisas. Por comodidad y economía muchas personas utilizan detergente común como líquido de limpiaparabrisas, sin embargo, el desgaste por los residuos del jabón daña las cuchillas. Use un líquido especial para limpiarlos.