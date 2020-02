El tamaño sí importa y genera posibilidades de desarrollo únicas

Más espacio, más posibilidades. Esta premisa permite hoy a los centros comerciales sorprender a los visitantes y compradores con una oferta que le apunta a incluir recursos tecnológicos y experiencias de compra única, que son claves para la fidelización.

Claro que, según Carlos Hernán Betancourt, director ejecutivo de la Asociación de Centros Comerciales de Colombia, Acecolombia, el tamaño no necesariamente es una variable que determina la competitividad del centro comercial, pues no se trata de una regla que pueda aplicarse de forma generalizada en la industria.



“Los centros comerciales atienden distintos segmentos de público, por lo que comparar su competitividad en función del tamaño no resulta lo más adecuado. Ahora bien, si se trata de centros comerciales en zonas similares que apuntan a un mismo segmento del mercado, es una realidad que el tamaño adquiere relevancia pues representa una mayor oferta y una mayor cantidad de categorías que generará una capacidad de atracción mayor, frente a un centro comercial similar de menor tamaño”, recalca Betancourt.



(Le puede interesar: Cómo preparar, convocar y votar en asamblea ordinaria)



Además, como lo señala Leopoldo López Brand, gerente de Mall & Retail a mayor GLA, son mayores los costos de operación, pero es claro que los centros comerciales de mayor tamaño optimizan de mejor forma sus costos. “Los costos operativos de Centro Mayor al año por metro cuadrado alcanzan los 178.930 pesos, mientras que un centro comercial como Palatino tiene unos costos de gestión de 613.792 pesos por metro cuadrado”, indica.

Los costos operativos de Centro Mayor al año por metro cuadrado alcanzan los 178.930 pesos, mientras Palatino tiene unos costos de gestión de 613.792 pesos por metro cuadrado FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo es importante considerar, como lo sugiere Betancourt, que los centros comerciales hacen parte de una mezcla de usos en distintos contextos, lo cual genera que resulten muy atractivos por su complementariedad.



Juan Lucas Vega Palacio, vicepresidente de Inmobiliaria y Desarrollo del Grupo Éxito, destaca que el “tamaño hace que el centro comercial tenga zonas amplias y cómodas pensadas para el disfrute visitantes, aportando a incrementar el tiempo de estancia”.

El Edén: La apuesta del urbanismo

El centro comercial ubicado en el sur occidente de Bogotá. Foto: César Malgarejo - EL TIEMPO

La primera fase del centro comercial El Edén está ubicada en el costado suroriental del cruce de la calle 13 con la avenida Boyacá, en el suroccidente de Bogotá. Este complejo es una apuesta que pretende continuar con la urbanización del sector aledaño al barrio Ciudad Alsacia, a través de la ampliación de las áreas de circulación, con adecuaciones como la creación de ciclorrutas.



En este sentido se invirtieron 17 millones de dólares por medio de la instalación de 10.000 metros cuadrados de zonas verdes y la siembra de 25 mil plantas. Además se instaló un paso semaforizado de seis metros de ancho para el acceso peatonal y cuatro para el paso de bicicletas, asegurando el ingreso por la Avenida Boyacá. Entre otras novedades que presenta la construcción, está el tema de sostenibilidad, en donde a través de la implementación de estrategias como las escaleras ahorradoras, la instalación de luces led y el gran acceso de luz natural, se ahorra en términos de energía, además de aplicar otras modalidades que favorecen la preservación del agua como la recolección de aguas lluvias.



Además el centro comercial El Edén cuenta con una amplia oferta de entretenimiento para sus asistentes que incluye 16 salas de alta tecnología, la sala IMAX más grande del país, cuatro canchas de fútbol; 1.800 parqueaderos para vehículos y 900 para bicicletas, entre otros.

Centro Mayor: espacios temáticos con gran tráfico

El centro comercial ubicado en la localidad Antonio Nariño en Bogotá. Foto: Cortesía Centro Mayor

Centro Mayor Centro Comercial en Bogotá tiene 235.000 metros cuadrados, más de 105.000 destinados al comercio y más de 100.000 a zona de estacionamiento, alcanzando más de 3.000 cupos de parqueadero. Además fue el primero en proponer zonas temáticas inspiradas en la alegría del circo.



Ese es el marco de una oferta, que según Jorge Echeverri Arias, director de operaciones, hoy le apunta a satisfacer las necesidades de compra, entretenimiento y esparcimiento de sus visitantes y, gracias a las plazas y zonas para recorrer, le permiten un significativo tráfico peatonal y la oportunidad de ofrecer una atractiva mezcla comercial que incluye, además servicios como parqueadero de bicicletas, oratorio en el pasillo del primer piso, préstamo de bicicletas gratuito, entre otros, y más allá de su tamaño, ir evolucionando hacia las plataformas comerciales virtuales como su sección exclusiva de ofertas en www.centromayor.com.co, que se actualiza permanentemente.

Santafé compite con una oferta integral

Ubicado en el norte de Bogotá. Foto: Cortesía Santafé

El Centro Comercial Santafé ha hecho una apuesta por un modelo integral y lo ha conseguido. Es un mundo de posibilidades con siete plazas (Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela, Francia, Italia) y una Plaza Café; un centro empresarial donde operan importantes compañías; más de 3.200 parqueaderos; una gran plazoleta de comidas y restaurantes a manteles; un parque de diversiones de edu-entretenimiento (Divercity); zona de lactancia, parqueadero exclusivo para papás y mamás con niños menores de 5 años (Mamá Parking); 10 salas de cine; un espacio diseñado para mascotas y una zona especial para envíos (Santafé Envíos), entre otros diferenciales.



“El tamaño ha sido una gran ventaja competitiva que nos ha permitido brindar una amplia oferta de productos, servicios y entretenimiento. Esto nos impulsa a tener un mercado dinámico apoyando a nuestras marcas, buscando tener cada día más y mejores ventas”, aseguró Andrés Hernández Gómez, gerente General de Centro Comercial Santafé.

Plaza Central: ancla gastronómica propia

Ubicado en la Carrera 62 con Calle 13 en Bogotá. Foto: Cortes Plaza Central

Plaza Central Centro Comercial cuenta con 340 locales comerciales reunidos en más de 75.000 metros cuadrados de área comercial, con 2.600 parqueaderos. Allí hay un diferencial interesante y es ser el primer centro comercial en Colombia que cuenta con un área de más de 11.000 m2 en donde se desarrolló un ancla propia que es el paseo de restaurantes del cuarto piso, un único concepto de gastronomía en Colombia.



“Adicionalmente, en nuestros cuatro pisos tenemos 2.600 parqueaderos, además de los dos sótanos para atender a todos los vehículos, motos y bicicletas, además de tener un verdadero clúster de salud destinado a atender los clientes de Colsubsidio y Sura, permitiendo que las personas no solo puedan hacer sus vueltas, sino inclusive atender asuntos de salud en un solo sitio”, destacó Lina Alsina, directora de mercadeo de Plaza Central Centro Comercial.

Viva Envigado: Con servicios diferenciales y hasta terraza para deportes

A nivel nacional también es uno de los centros comerciales que se destaca por su tamaño. Foto: Cortesía Viva Envigado

Viva Envigado es ‘maxi’ no solo en tamaño sino también en servicios y oferta diferencial. Está conformado por tres niveles comerciales, una torre de oficinas y una terraza de deportes en el cuarto piso, que suman 422 propuestas comerciales.



Anclas como Éxito Wow (el formato que une lo mejor del mundo físico con el virtual), Homecenter, Cine Colombia y Decathlon, 3.000 parqueaderos para carros, 1.000 para motos y 130 para bicicletas, hoy tiene un 30 por ciento de su GLA destinada al entretenimiento que incluyen Calle Bistró, Viva Park, Viva Sports y Musa.



“Calle Bistró es un bulevar de 21 restaurantes con concepto urbano a cielo abierto, que complementa la oferta gastronómica de la plazoleta de comidas; Viva Park es el mayor parque de diversiones ubicado dentro de un centro comercial con 6 mil m2 al aire libre, lugar de esparcimiento y entretenimiento para toda la familia; Viva Sports, es un complejo deportivo de 9 mil m2 que incluye el gimnasio Smart Fit, cinco canchas sintéticas de fútbol de La Jaula del Ángel, una pista de trote, una cancha multifuncional y dos de voley-playa y Musa, es una academia de desarrollo artístico que contará con teatro y que se convierte en un espacio de oferta cultural y entretenimiento único”, dice Juan Lucas Vega Palacio, vicepresidente de Inmobiliaria y Desarrollo del Grupo Éxito.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS