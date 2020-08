Candidato de Trump al BID plantea pasar producción de Asia a A. Latina

En medio de la polémica por su candidatura y el pulso regional por aplazar la elección del nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), prevista para mediados de septiembre, el aspirante de Estados Unidos, Mauricio Claver-Carone ha propuesto que América Latina se convierta en foco de inversión extranjera para que las empresas que actualmente están en Asia, particularmente en China, trasladen su producción a la región.

“La pandemia por el covid-19 nos ha traído muchos retos, pero también ha abierto una oportunidad única que no habíamos tenido antes y en la cual no solo los gobiernos y expertos ven los beneficios que traería esta integración, sino, por primera vez y debido a su experiencia por la actual crisis, las propias empresas están viendo que donde mejor estarían ubicadas es en las Américas”, explicó Claver-Carone en un diálogo promovido por la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham.



“Imaginemos el impacto que puede tener reubicar en Las Américas entre 30.000 millones de dólares y 50.000 millones de dólares inversiones que se han ido a Asia. Sería un aporte importante para el crecimiento, la generación de empleo y la recuperación económica no solo de Estados Unidos sino de toda la región”, agregó.



En este sentido, dijo que los países que más se beneficiarían y serían atractivos para los inversionistas, serían aquellos que no solo tengan el mejor ambiente, regulaciones e incentivos para la inversión extranjera, sino con los que puedan formar equipo con Estados Unidos para trabajar conjuntamente.



“La única región con la cual estamos dispuestos a hacer realidad este sueño de integración es con Las Américas, porque es la región del mundo con la que más unidos estamos, tenemos valores compartidos, Estado de Derecho y libre mercado; no hay región más cohesiva que esta y, siendo Estados Unidos la economía más grande del mundo, los resultados serían muy positivos para todos”, destacó el asesor del presidente Trump.

Claver-Carone añadió que el ‘Regreso a las Américas’ se sustenta en la integración como su fuerza para competir globalmente. “No buscamos competir entre nosotros, somos amigos, aliados y vecinos; debemos es competir como región hacia el resto del mundo”, aseveró.



De igual forma, el candidato aseguró que el BID es la institución perfecta para poder llevar a cabo una regionalización de forma equitativa porque es un organismo respetado, que cuenta con el capital humano, el conocimiento y, sobre todo, un potencial enorme, que no se ha aprovechado completamente todavía.



También hizo un llamado a quienes intentan retrasar la elección del nuevo jefe de este organismo, advirtiendo que, “aquellos que quieran unirse a la estrategia de intentar postergar las elecciones condenarían a la región, por lo menos, a un año de parálisis y este no es el momento para eso”.



Agregó que, anteriormente, ya se han perdido muchas oportunidades y no es oportuno entrar en discusiones políticas; sino que hay que ser inminentes, tener agilidad política y aprovechar las posibilidades que se están dando.



“Si nos quedamos dormidos, entramos en otra década perdida. Si hay algo que la región no puede repetir, porque lo ha repetido por 60 años, es décadas perdidas. Ahora que tenemos la energía, catalicémosla positivamente porque si nos ponemos con politiquería y argumentos anticuados, perdemos esa oportunidad y los que se van a beneficiar, nuevamente, serán Asia y otros países”, enfatizó Claver-Carone.

