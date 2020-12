Baloto Revancha entregó premios de los dos nuevos multimillonarios 

En uno de los años más complejos por cuenta de la pandemia del Covid-19 y de la crisis económica, la Fiduciaria de Occidente anunció que los dos multimillonarios de Baloto, uno en Cali y otro en Medellín, ya recibieron su premio. La entrega se llevó a cabo bajo un estricto protocolo que garantiza la transparencia y seguridad para el ganador.



“Tenemos unos procedimientos muy bien definidos que nos permiten garantizar el anonimato del ganador del premio y cuidar su información al interior de Fiduoccidente, un proceso avalado por nuestra certificación ISO 27001 en seguridad de la información”, aseguró Mario Estupiñán, presidente de Fiduciaria de Occidente.



Entre las medidas de seguridad dispuestas para la entrega está la habilitación de una línea exclusiva para atender la llamada del ganador (para efectuar una primera verificación), y el acceso limitado de funcionarios a la compañía al momento de recibir al afortunado para una segunda revisión (en la que se verifica el tiquete ganador).



Una vez se corrobora que hay un nuevo multimillonario, esta persona es la encargada de decidir cómo recibir su premio. El pago se hace en presencia de un notario, un supervisor de Coljuegos y un interventor del contrato entre IGT y Fiduciaria de Occidente, quienes certifican que el pago del premio efectivamente se realizó.



Adicional a estas medidas, el ganador recibe todo un programa de asesoría financiera. Al respecto, para el Presidente de Fiduoccidente es importante indicar que a la gran mayoría de las personas que ganan un capital de la magnitud de los premios del Baloto (en los últimos años el premio mayor no ha estado por debajo de 13 mil millones de pesos), la vida les cambia por completo.



“Por esa razón es relevante contar con la asesoría de una entidad experta en la administración de activos”, señaló. Para tal fin, la fiduciaria cuenta con un portafolio diverso de alternativas como los Fondos de Inversión Colectiva, los Fondos de Capital Privado o los Portafolios de Inversión individual que, acompañados de un equipo experto, le permitirán al ganador tener una estrategia personalizada, con asesorías legales, tributarias y contables.



Si el ganador decide no realizar la inversión sugerida en la asesoría, puede retirar la totalidad de su dinero y destinarla como considere pertinente.



¿Y cuál es la suma que finalmente se entrega?

El premio entregado está sujeto al impuesto de ganancia ocasional que es del 20%. Para el caso de Cali, (donde el acumulado fue de $56.000 millones) el ganador recibió un total de $44.620 millones con el descuento del cuatro por mil. Para el caso del ganador de Medellín, cuyo acumulado era de $13.000 millones, después de aplicar los mismos impuestos de ganancia ocasional y el cuatro por mil, el valor neto a pagar fue de $10.358 millones.



“Llevamos casi 10 meses en confinamientos parciales o totales a nivel mundial, con efectos profundos en las economías globales, de los cuáles nuestro país no está exento. Por eso, nos parece un momento oportuno para que al menos dos personas y su entorno próximo se vean beneficiados con los dos premios multimillonarios de Baloto que se han entregado en lo corrido del 2020”, expresó Estupiñán.



El papel que desempeñan las fiduciarias en estos casos es crucial, ya que su razón de existir es justamente administrar los activos de terceros y gestionarlos de acuerdo con las instrucciones recibidas por esas personas o empresas. En este caso, la Fiduciaria de Occidente es responsable de resguardar los recursos que en algún momento reclamará un ganador del Baloto, garantizando el pago del premio según las condiciones definidas por él y con los escenarios de seguridad mencionados anteriormente.



En los últimos tres años, Fiduoccidente ha entregado más de $304.000 millones a los ganadores de Baloto Revancha. La multinacional IGT, que a través de su red VIA es la operadora de Baloto, ha tenido a Fiduoccidente como aliado desde 2017 para administrar y entregar los premios, bajo las más estrictas medidas de seguridad y transparencia.



ELTIEMPO.COM