Continúan estudios para segunda pista del aeropuerto de Rionegro

Antes de finalizar el año se entregarán los diseños, que determinarán cómo se debe ejecutar esta obra, la cual incluiría la ampliación en 500 metros de la infraestructura

existente.

La Aerocivil está contemplando la construcción de la segunda pista del aeropuerto José María Córdova, la segunda terminal más importante del país, en cuanto a tráfico de pasajeros, a mediano plazo.



También se estudia la ampliación en 500 metros de la pista existente, con lo que crecería de manera importante la capacidad de esta terminal, correspondiendo con lo estipulado en el Plan Maestro del aeropuerto, que desde el 2015 determinó que existían diversas necesidades de expansión de la infraestructura, en diferentes frentes, que tendrían que arrancar entre 2016 y 2021.



Si bien la idea ya había sido anunciada, según el director de la autoridad aérea, Juan Carlos Salazar, se está avanzando en la ejecución de ese proyecto, pues los mencionados estudios serán entregados a finales de 2019, posibilitando que el próximo año se estructure el modelo sobre el cual se materializarían dichas intervenciones.



Ahora bien, según el plan, que está proyectado hacia el 2036, para alcanzar el máximo potencial de esta terminal se debe hacer una pista de aterrizaje, paralela a la actual, de 3.500 metros de longitud, separada por 1.035 metros entre los ejes, para que se puedan llevar a cabo operaciones independientes de manera simultánea, y trabajar eficientemente.



Según la hoja de ruta, estas obras en las pistas costarían alrededor de $68.578 millones y se dividirían en tres fases.



No obstante, cabe recordar que el mencionado plan contempla también la ampliación de la terminal de pasajeros, la de carga, las calles de rodaje, entre otras, que –en total– costarían más de $1,2 billones, en un primer momento.



Pero que, según el estudio, en la medida que sean ejecutadas en los tiempos especificados y el tráfico aumente de acuerdo con lo calculado, sería financiable sin dificultad.



Así mismo, este año se han adelantado conversaciones para socializar el proyecto con las comunidades aledañas al aeropuerto, pues estas han denunciado inconformidad, al no saber qué sucederá con sus predios, que en un sector fueron declarados como de ‘interés público’ hace más de dos años, por lo que los propietarios no pueden disponer libremente de los mismos, es decir no tienen la posibilidad de modificarlos, construir sobre estos, ni tampoco venderlos.

Desempeño de la terminal

Este aeropuerto, que está concesionado a la firma Airplan (Operadores de Aeropuertos Centro Norte) hasta el 2033, ha mostrado un aumento significativo en el movimiento de pasajeros, así como en el número de rutas, frecuencias y aerolíneas que operan allí, durante los últimos 10 años.



De acuerdo con las estadísticas oficiales, pasó de movilizar 2,1 millones de viajeros en el 2007 (antes de que se le entregara a los privado, que se hizo en el 2008), a más de 5 millones en el 2012 y ascendió a 8,1 millones el año pasado.



De hecho, en el primer semestre del 2019 se registró un incremento de 18,55% en el movimiento de pasajeros, en comparación con el mismo periodo del año anterior, alcanzando la cifra de 4,3 millones de viajeros atendidos, récord para este lapso.



Actualmente, 12 aerolíneas tienen operación internacional en este aeropuerto, sumando entre ellas 133 frecuencias semanales. Además, tres de estas compañías aéreas conectan 807 frecuencias en rutas nacionales.



En ese orden de ideas, el tráfico de pasajeros se está comportando tal y como se prevé en el plan maestro y el interés comercial se ha ido aumentando, sin embargo, por el mismo éxito de la terminal, el estatus del aeropuerto estaría próximo a cambiar, como uno de mayor congestión.

Turismo

Para Paula Cortés, presidenta ejecutiva de Anato, “estas obras impactarían positivamente a los turistas con la llegada de más aerolíneas y la conexión con más destinos colombianos y otros países”.



Y destacó que, según rezan los reportes de Migración Colombia, Antioquia recibió un total de 234.592 visitantes extranjeros entre enero y junio del 2019, lo que representa un crecimiento de 9,4 por ciento frente al mismo periodo del 2018, siendo Medellín la ciudad más concurrida, con 222.045 registros, es decir 8 por ciento más que en el mismo lapso del 2019.

Otras ampliaciones que estudian

De acuerdo con la Aeronáutica Civil, este año se han destinado $673.000 millones en proyectos de ampliación y mejoramiento de infraestructura de más de una decena de aeropuertos en distintas regiones del país.



No obstante, dentro de las inversiones que se han gestionado, también se encuentra un paquete de consultorías, que determinarán cuál será el siguiente grupo de obras con las que buscan aumentar la capacidad de los aeropuertos y, de esa manera, prestar las condiciones para que se aumente la conectividad y que, en el 2030, se cumpla el objetivo de movilizar 100 millones de pasajeros aéreos en Colombia.



Así, además del proyecto en Rionegro, Salazar señaló que se está estudiando la posibilidad de ampliar el aeropuerto de Villavicencio (Meta). En este caso, se requeriría tumbar la terminal existente y construir una nueva, dado que así lo determinó, hace unos años, otra consultoría.



Adicionalmente, a final de año también se tendrán los resultados de los estudios con los que se quiere hacer nuevas terminales de pasajeros en los aeropuertos de Ipiales y Pitalito.