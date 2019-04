El estado de las principales carreteras  del país 

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó este miércoles normalidad en las principales carreteras del país, lo que permitirá sin grandes traumatismos los desplazamientos de los viajeros en Semana Santa.



Aunque es posible que haya pasos limitados o a un solo carril en algunos tramos de las vías, pide atender las órdenes de las autoridades y las señales.

La vía Pamplona Cúcuta tiene nueve frentes de trabajo activos, donde habrá pasos restringidos, con ocasión del avance de la rehabilitación de todo el corredor FACEBOOK

No reporta cierres de vías principales.



Aquí, el informe de la entidad sobre la movilidad en carreteras colombianas.

Tercer carril vía Bogotá – Girardot:



El único paso restringido que se tendrá de manera preventiva en la carretera es en la variante de Melgar.



Dependiendo del flujo vehicular, se realizará manejo de tráfico para darle prioridad a los viajeros.



Se suspendieron los trabajos de remates y terminación de obras entre Soacha y Sibaté, durante los fines de semana y días festivos de Semana Santa y se retomarán nuevamente el lunes.



Se dispondrán puntos adicionales de recaudo en los peajes de Chusacá y Chinauta; y se incrementará el número de unidades de atención para los usuarios.



Bogotá – Villavicencio:



Entró en operación el tramo entre el kilómetro 44 más 700, hasta el kilómetro 50, que estaba cerrado desde junio de 2018. El paso se habilitó con paso restringido (a un carril) en el kilómetro 46 y en el puente Estaqueca.



Yopal – Villavicencio:



La vía presenta paso controlado, por los puentes Guacavía en Cumaral, Túa en Monterrey, Unete en Aguazul e Invías 1 e Invías 2, entre Aguazul y Yopal.



Las actividades de mantenimiento y construcción cesarán durante el jueves y viernes y se reanudarán el sábado.



Pacífico 3 (La Virginia- Tres Puertas- La Manuela - La Pintada):



Hasta el domingo no habrá cierre de la vía, pero se tendrá tránsito normal controlado. Se debe tener en cuenta que es un tramo en construcción, por lo que un sector no permite el flujo continuo de vehículos en ambos sentidos de la vía.



La concesión realizará actividades constructivas que no afectarán el tránsito vehicular este miércoles; y la ejecución de obra se retomará nuevamente con cierres programados a partir del lunes a las 9 horas.



Pacífico 2 (Bolombolo - La Pintada - Primavera):



No se presentan novedades en la vía.



Pacífico 1 ( Bolombolo - Amagá - Camilo Cé - Primavera - Ancón Sur):



Normalidad de la vía. No hay restricciones programadas hasta el momento.



Pamplona – Cúcuta:



Tiene nueve frentes de trabajo activos, donde habrá pasos restringidos, con ocasión del avance de la rehabilitación de todo el corredor vial. Se hace rehabilitación en el puente Las Vegas, sentido Pamplona – Cúcuta. Este miércoles se finalizarán en tres de los seis sectores, en los que actualmente hay pasos restringidos sobre el corredor vial; y solamente se mantendrán restricciones en los sectores El Naranjo, Bochalema y El Diamante.



Bucaramanga - Pamplona:



La vía presentará normalidad entre jueves y viernes santo. Este miércoles se realizarán actividades de mantenimiento, por lo que se tendrán cierres temporales en las siguientes zonas:



Santa Bárbara, sector Cuestaboba:



Cierres totales intermitentes de aproximadamente 45 min.



Del sector las BBB a la vereda La Corcova: cierres totales intermitentes de 20 minutos.



Vereda La Nevera: paso uno a uno.



Vereda Ranchadero de Silos: cierres totales intermitentes de 40 minutos.



Vereda Altogrande de Pamplona: cierres totales intermitentes de 20 minutos.



De a vereda La Laguna al sector Pinatar: cierres totales intermitentes de 20 minutos.



Bucaramanga - Barrancabermeja – Yondó:



No se presentan novedades ni afectaciones en la movilidad.



Armenia – Pereira – Manizales:



Normalidad en la vía.



Autopistas al Mar 1 (Medellín - Santa Fe de Antioquia - Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia – Peñalisa):



Se reforzará el sistema de emergencias para la atención de eventos al interior del Túnel de Occidente, con nuevos equipos de bomberos y de rescate.



Las obras del nuevo Túnel de Occidente continuarán con normalidad. Esto puede significar cierres cortos temporales del túnel, por trabajos al interior.



Cartagena Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad:



Se presenta paso normal en los 12 kilómetros entre Puerto Colombia y Barranquilla; en los 7,5 kilómetros de la entrada a Cartagena entre el anillo vial de Crespo y La Boquilla; y en los 5,4 kilómetros del Viaducto del Gran Manglar sobre la Ciénaga de la Virgen en Cartagena; y en los 16,5 kilómetros de la Circunvalar de la Prosperidad entre Malambo y Galapa.



Se presentarán obras en la intersección de la circunvalar de la Prosperidad con la carrera 38, a la altura de Juan Mina, con desvío provisional por construcción de puente vehicular; y en la prolongación de la Vía 40, en Barranquilla, con desvío provisional por construcción de la circunvalar de la Prosperidad.



Desarrollo Vial del Oriente de Medellín (Devimed) :



La autopista Medellín-Bogotá, tramo Zamora - El Santuario, opera con normalidad, al igual que las principales vías del Oriente Antioqueño (El Retiro - La Ceja - Rionegro - El Carmen de Viboral - La Unión- Guarne - Marinilla - El Santuario).



Bogotá (Fontibón) – Faca – Los Alpes:



La vía se encuentra en completa normalidad.



Se tendrán habilitados 11 carriles en peaje Río Bogotá, con el apoyo de 12 puntos de atención adicional (cangureras) y en peaje Corzo los 5 carriles, con 8 puntos de atención adicional (cangureras).



Córdoba – Sucre:



Las vías concesionadas se encuentran en perfecto estado.



Neiva – Girardot:



La vía opera con normalidad, aunque se presentan cierres parciales por obras de doble calzada entre Neiva y Espinal.



Se debe transitar con precaución en el tramo entre Saldaña y Castilla, debido a que se está realizando instalación de nueva carpeta asfáltica.



En el peaje de Flandes se están construyendo las nuevas instalaciones, por lo que se solicita transitar con precaución.





Puerta de Hierro - Palmar de Varela y Carreto - Cruz del Viso:



Proyecto Puerta de Hierro - Palmar de Varela y Carreto - Cruz del Viso, a cargo de la Concesionaria Vial Montes de María, no presenta novedades en la operación del corredor.



Durante los días festivos permanecerán los 13 puntos fijos con cierre de carril las 24 horas, ubicados en los municipios de Ovejas, El Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y Calamar.



Autopistas al Mar 2 (Cañasgordas - Necoclí):



Se tienen varios puntos de control de tráfico.



Transversal del Sisga:



Hay varios pasos a un carril por actividades de obra y pérdidas de la banca, en el sector comprendido entre Guateque y Aguaclara.



Popayán – Santander de Quilichao:



Hay paso controlado en la vereda La Agustina del municipio de Santander de Quilichao, por voladura de alcantarilla.



Honda – Puerto Salgar – Girardot:



Se presentan actividades de obra y pasos controlados en el sector de Puente Río Chaguaní, por reparaciones en puente; y en el sector de Cortijo por construcción de los puentes Doraditas y Galleras.



Accesos Norte a Bogotá:



No se tienen cierres previstos en ninguna de las dos rutas.



Girardot – Ibagué - Cajamarca:



Presenta tránsito sin novedades. Se tiene activo plan de contingencia hasta el domingo, con aumento de personal en estaciones de peaje y apoyo de la Policía de Tránsito y Transporte.



Vías del Nus:



Se tienen puntos de control de tráfico, en el corregimiento de Santiago (municipio de Santo Domingo).



En el tramo Cisneros – San José del Nus se realizan trabajos de rehabilitación entre en la calzada Norte-Sur, con la respectiva señalización y controladores viales.



Antioquia - Bolívar:



Entre Caucasia y Planeta Rica se reporta paso sin restricciones.



Igualmente, entre los sectores variante de Planeta Rica - El Quince - San Carlos y entre Cerete- Lorica-Tolú y entre Tolú y Cruz del Viso.



También hay algunos puntos de control de tráfico entre Lorica y Coveñas; y entre el Pueblito y Cruz del Viso.



Perimetral del Oriente de Bogotá:



La zona norte desde el peaje de Patios, pasando por la Calera hasta los municipios de Sopó, Guasca, Guatavita y Sesquilé, y en la zona sur desde el municipio de la Calera pasando por Choachí hasta el empalme con la vía Bogotá-Villavicencio en Cáqueza y del límite de Bogotá hasta Choachí, reporta operación con normalidad.



Pasto - Rumichaca:



Los frentes de obra que se han reactivado con la llegada de insumos trabajarán normalmente en Semana Santa.



Cambao – Manizales:



El peaje de Honda presenta cierre de un carril, por lo cual se habilitaron recaudadores adicionales para agilizar el proceso de pago en cada sentido.



También hay tráfico vehicular normal en el corredor Cambao- Murillo.



Sin embargo, se hace despeje de derrumbes sobre cuneta, con cierres de cinco minutos cada media hora en diferentes puntos de la ruta comprendida entre el cruce de Armero y Líbano.



