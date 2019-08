Así deben declarar renta los trabajadores independientes

Desde este martes empiezan a cumplirse los plazos para la obligación de presentar la declaración de renta como persona natural, y son varias las medidas vigentes que deben tener presente los más de 3’000.000 de ciudadanos llamados a realizar ese trámite.

Aunque para 2019 no hay tantas novedades, pues los cambios introducidos en la ley de financiamiento solo se aplicarán en el 2020, no faltan las normas nuevas que poco se conocen. Es el caso de los independientes, alrededor de los cuales, según confirma Miguel Ángel Fandiño, gerente de impuestos de la firma PwC (Price Waterhouse Cooper), se emitió la sentencia C 120 del 2018 de la Corte Constitucional, en noviembre, por lo cual no se aplicó el año pasado.



Con la decisión, “los contribuyentes que perciban ingresos considerados como rentas de trabajo derivados de una fuente diferente a la relación laboral o legal y reglamentaria pueden descontar, para efectos de establecer la renta líquida cedular, los costos y gastos que tengan relación con la actividad productora de renta”.



Esto, según Fandiño, beneficia a los trabajadores con contratos de prestación de servicio o que tienen su actividad laboral de forma independiente (un consultorio médico o jurídico, por ejemplo) y deben declarar.





ECONOMÍA Y NEGOCIOS.