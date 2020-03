Es saludable entregar toda la información antes de la asamblea

En esta época de celebración de las reuniones de propietarios en asambleas ordinarias, surgen muchos interrogantes que de no ser conocidos ni resueltos con anterioridad puede dar lugar a vicios de procedimiento y de las decisiones adoptadas y que en consecuencia pueden ser impugnadas y dejadas sin efectos jurídicos por un juez.

La abogada y asesora externa Nora Pabón Gómez responde a algunas de las consultas relacionadas con casos que serán presentados en las actuales asambleas.

Pregunta: “Por favor ilustrarme si las copropiedades deben publicar o entregar los estados financieros con 15 días hábiles de antelación, es decir al tiempo con la citación a la Asamblea de Copropietarios. Pregunto porque esta es la norma para los otros tipos de sociedades. También quisiera saber si el 31 de marzo es el plazo máximo para realizar la asamblea o si por ser copropiedad residencial tiene un plazo diferente".



Respuesta: La Ley 675 de 2001 establece que la asamblea ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año con el objeto de examinar la situación general de la persona jurídica, efectuar los nombramientos que le correspondan, considerar y aprobar las cuentas del último ejercicio y presupuesto para el siguiente año.Estos son preparados por el administrador y puestos a consideración del consejo de administración.



Aunque la Ley no determina que se deban entregar ni publicar los estados financieros, ni tampoco prevé un tiempo de antelación para tal efecto, en caso de que el reglamento no lo determine, considero que el administrador debe poner a disposición de los propietarios los documentos pertinentes, desde la fecha de la citación a la asamblea para que estos los puedan analizar de manera detallada y así tomar la decisión en la asamblea de aprobar o improbar los estados financieros y el presupuesto.



En cuanto se refiere a la segunda consulta, las asambleas de propietarios de todos los edificios y conjuntos, sin importar el uso, se reunirá al menos una vez al año en la fecha señalada en el reglamento de propiedad horizontal, y en silencio de este dentro de los tres meses siguientes al vencimiento de cada periodo presupuestal.



En caso de que no sea convocada, se reunirá por derecho propio el primer día hábil del cuarto mes siguiente al vencimiento de cada periodo presupuestal.

Pregunta: Un grupo de propietarios plantea que “en el caso de que un apartamento bajo el régimen de propiedad horizontal tenga dos propietarios, en el momento de la Asamblea General, ¿Cada uno de estos dos propietarios tiene el derecho de tener voz, en dicha Asamblea? Aclarando y entendiendo que el voto es solo uno por el apartamento. ¿Es legal que el presidente de la Asamblea le niegue el derecho a uno de los propietarios a intervenir durante la Asamblea?”.



Respuesta: El voto de los propietarios no puede ser fraccionado, sino que cada uno equivale al coeficiente de copropiedad de cada unidad privada (en los edificios residenciales cuando las decisiones sean de contenido económico. Sentencia C-522 de 2002 Corte Constitucional).

De tal manera que en el caso de que una unidad privada pertenezca a dos o más propietarios, estos deberán designar a uno que los represente para deliberar y votar en la asamblea. Sin embargo, no existe prohibición de que un copropietario pueda participar con voz máxime que la jurisprudencia se pronunció en el sentido de que los tenedores o usuarios tienen este derecho. (Sentencia C-318 de 2002 de la Corte Constitucional).

Pregunta: “¿Es legal que la Administración de la PH disponga de un parqueadero que corresponde al uso comunal, para arrendarlo a un copropietario o arrendatario?”.



Respuesta: El uso y la explotación de los bienes comunes se debe hacer de acuerdo con lo que establezcan el reglamento de propiedad horizontal y las facultades conferidas a la asamblea o al consejo de administración.



El administrador suscribirá el contrato respectivo como representante de la persona jurídica.

