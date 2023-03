Hoy en día las criptomonedas permiten transferir fondos de forma segura y directa sin la necesidad de intermediarios, como bancos o empresas de transferencia de dinero.



Binance es una de las plataformas de criptomonedas más populares y utilizadas en todo el mundo.



Descubra cómo esta herramienta le permite retirar criptomonedas a través de sus billeteras.

Pasos para retirar dinero de Binance

1. Inicie sesión en su cuenta.

Ingrese al portal oficial de Binance. Foto: Binance

2. Diríjase a la sección de ‘Fondos’ en la barra de menú superior y haga clic en ‘Retirar’.

3. Seleccione la criptomoneda que desea retirar en la lista desplegable y asegúrese de que la dirección de la billetera que desea enviar la criptomoneda sea correcta.



4. Asegúrese también de ingresar la cantidad de criptomoneda que desea retirar y de verificar las tarifas de retiro antes de ingresar la cantidad.

Confirme que todos los datos estén escritos correctamente. Foto: Binance

5. Después de hacer clic en ‘Enviar’, espere a que Binance procese la transacción.

Verifique que su transacción se haya realizado con éxito. Foto: Binance

Consejos para no caer en estafas

En la actualidad, se están registrando cada vez más estafas y fraudes que involucran criptomonedas y prometen retornos de inversión altos.



Es importante que adopte una postura escéptica y realice su propia investigación antes de realizar cualquier depósito o transferencia de fondos, con el fin de asegurarse de que el sitio web sea legítimo.



Le recomendamos seguir los siguientes consejos:



1. Verifique la autenticidad de la página web: Asegúrese de estar en la página web oficial de Binance (https://www.binance.com) y no en un sitio web falso que pueda parecer similar. Verifique que la dirección web comience con "https" y que haya un candado en la barra de dirección.

Los fraudes son muy comunes en las transacciones virtuales, siga estos consejos para no se estafado. Foto: iStock

2. Utilice la autenticación de dos factores: La autenticación de dos factores (2FA) proporciona una capa adicional de seguridad para su cuenta. Active la 2FA en su cuenta de Binance para evitar accesos no autorizados.



3. No comparta sus datos de inicio de sesión: Binance nunca le pedirá sus datos de inicio de sesión a través de correo electrónico o redes sociales.



4. Verifique los correos electrónicos y mensajes sospechosos: Si recibe mensajes que solicitan información personal o que le soliciten que ingresar a un sitio web desconocido, no los siga y elimínelos.

No comparta sus datos personales, ni contraseñas por ningún medio. Foto: iStock

5. Use una contraseña segura: Incluya letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos. Evite los lugares comunes como su nombre o fecha de nacimiento.



6. Aprenda a detectar las estafas de phishing: estas son intentos de engañar a las personas para que revelen su información personal a través de enlaces. Por ejemplo, cuando le envían un mensaje de texto diciendo que debe recuperar su cuenta y llenar los datos.



7. Mueva su billetera de criptomonedas: No almacene sus criptomonedas en la cuenta de Binance por un largo periodo de tiempo.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

