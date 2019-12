‘Ahorre una parte de la prima para los gastos de enero’: expertos

Tenga presente que hasta el 20 diciembre tiene plazo su empleador para cancelarle el valor correspondiente a la prima de servicios.

El valor de esta prestación social que se cancela en diciembre es el complemento del salario adicional al que por ley tiene derecho como trabajador de las empresas en Colombia, cuya primera parte tuvo que haber sido cancelada hasta el 30 de junio.

¿Cómo se calcula?

Como la prima es el equivalente a un salario adicional pero la remuneración se paga mensualmente, las cuentas deben hacerse por 180 días laborados.



Para hacer el cálculo se toma el salario mensual y se multiplica por 180 (si ha trabajado todo el semestre) o por el número de días trabajados (si empezó después del primero de enero), y luego se divide en 360.Tenga en cuenta que los trabajadores que reciben auxilio de transporte de 97.032 pesos y quienes ganan menos de dos salarios mínimos vigentes, deben incluir este valor en el salario base al momento de hacer los cálculos.

Liquidador de la Prima Legal Ingrese su salario mensual $ Días trabajados 0 180 CALCULAR VALOR El valor de su prima es:

¿Quiénes no tienen derecho a la prima?

De acuerdo con la ley, no tienen derecho a ese dinero los trabajadores contratados temporalmente o aquellos que reciban salario integral, cuya prima, según el contrato, está incluida dentro del salario.



Ese beneficio fue introducido en la ley colombiana en la reforma laboral de 1950 que modificó lo que hasta ese momento se conocía como la participación de utilidades.

Prima para trabajadores domésticos

Recuerde que si usted es trabajador doméstico, conductor de autos de servicio familiar, trabajador de finca, o está contratado por días para alguna de estas labores, también tiene derecho a recibir la prima en los mismos plazos descritos anteriormente, según consta en la ley 1788 del año 2016.

¿Cómo se calcula en estos casos?

Para calcular la prima de servicios en casos donde se trabaja una vez a la semana es necesario que tome como base el salario mínimo (828.116 pesos) y lo divida entre 30 días para obtener el valor correspondiente a un día de trabajo, que según el cálculo, es de 27.603 pesos. Debe realizar el mismo procedimiento con el auxilio de transporte que en 2019 tiene un valor de 97.032 pesos, en donde un día es equivalente a 3.234 pesos.



Una vez obtenidos estos valores deben sumarse y ese valor se multiplica por 4,33 (promedio de semanas por mes) y se divide entre 2, ya que la prima corresponde a 15 días por semestre trabajado.



Esta misma fórmula aplica para las personas que por ejemplo trabajan tres días a la semana, tras el respectivo ajuste con los días laborados, es decir, que si la persona trabaja tres días a la semana, la cifra inicial del salario diario, sumado el respectivo auxilio de transporte debe multiplicarse por 12, que corresponde a los días laborados durante el mes.

Consejos para que le rinda la prima

Tenga en cuenta que si bien la prima de servicios es un ingreso adicional que usted tiene en diciembre es importante que la distribuya de tal forma que no sea exclusiva para regalos, sino que pueda contribuir a solventar otros de sus compromisos.



En este sentido, el experto de la Universidad de Los Andes, Santiago Rodríguez, recomienda que el primer paso es realizar un presupuesto para evaluar cómo van a ser empleados estos recursos. En él, por supuesto, es natural que incluya un porcentaje para los obsequios dada la temporada, pero según el experto un monto debería destinarse para pagar lo más urgente. Asimismo es aconsejable que aproveche este dinero para cubrir si no todas, por lo menos una parte de sus deudas.



Además, Rodríguez resalta que es importante que dentro del presupuesto que se fijó esté incluido algo para ahorrar puesto que en enero surgen gastos adicionales como las matrículas de los colegios.



En cuanto a la parte comercial que caracteriza a esta época, Ángela Julieta Mora, profesora de negocios del Politécnico Grancolombiano, recomienda que no se gaste toda la prima en diciembre ya que en enero y febrero las promociones generalmente son mayores.



De otro lado la experta advierte que hay que prestar especial atención a las transacciones que se realicen en línea. Verifique que los lugares donde deposite los datos de sus tarjetas sean confiables, y que las compras que realizó sí correspondan con la información que usted vio en internet.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS