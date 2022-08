El cambio climático es una realidad. No en vano, la temperatura de la Tierra ha alcanzado niveles nunca antes registrados, siendo 1,1 grados más elevada que a finales del siglo XIX, según la ONU.



(También: ¿Pensando en crear empresa? Recomendaciones para acceder a créditos).

Las consecuencias de este fenómeno se han podido evidenciar en as intensas sequías, las fuertes lluvias, el deshielo de los polos y, por supuesto, en la disminución de la diversidad a nivel mundial.

Pero el calentamiento global no solo impacta al clima o la naturaleza, las Naciones Unidas estima que el funcionamiento de las sociedades como las conocemos se transformará si no se reduce la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y no se toman acciones concretas.

(De interés: Cafam y Movistar firman alianza para ofrecer tarifas diferenciales).

De hecho, el cambio climático no es solo un tema de los líderes mundiales, es una problemática que requiere del aporte de todos. De allí el llamado de la ONU a que las empresas aporten “la primera piedra de una economía con bajos niveles de emisión de carbono”.

Conscientes de la importancia del cuidado del medio ambiente, varias empresas se reunieron en la segunda edición de ’CoLABorativo’, una iniciativa de Alpina que busca poner sobre la mesa la relevancia de construir modelos regenerativos de negocio para contribuir a la creación de un mundo más sostenible.

En esta oportunidad, las compañías que se unieron para compartir ideas y debatir sobre el desarrollo medioambiental y social de Colombia fueron Bavaria, Nestlé, Tetrapak, PepsiCo, Procafecol y Toyota junto a varios estudiantes de la maestría de regeneración de la Universidad Los Andes, en cabeza de la docente Diana Trujillo.

(Otras noticias: Las 10 grandes empresas del país reportan crecimiento).

¿Las conclusiones?

En el evento se concluyó que para enfrentar los retos que supone el cambio climático, se debe trabajar conjuntamente con los diferentes actores de la sociedad: gobiernos, comunidades, academia, gremios y ONGs deben unir esfuerzos para aprovechar las oportunidades de revertir la huella de carbono.

Pero, más allá del diálogo, ’CoLABorativo’ permitió que las empresas asistentes, sin importar el sector, acordaran acciones conjuntas para favorecer el estudio de estrategias que ayuden al desarrollo social y ambiental del país.

(Le puede interesar: Gobierno busca aumentar el Presupuesto del 2023 en $ 10 billones).

“Estamos convencidos de que estos espacios de construcción e intercambio de ideas con expertos y empresas nos van a permitir avanzar en el camino hacia lo regenerativo que nos hemos trazado como compañía. Estamos comenzando a evaluar nuestra cadena de valor con una óptica diferente; la de regenerar y no solamente la de sostener los entornos en los que operamos. Es un trabajo que requiere un aporte de todos los sectores y queremos ser parte de estas transformaciones”, afirmó Nicolás González, director de Asuntos Corporativos de Alpina, en un comunicado.

Más noticias

Mabe: historia de cómo un puñado de manizalitas fabrica 158 neveras por hora



Chocoramo, el Sena, Colombina, D1 y otras marcas que aman los colombianos



Juan Valdez, la historia de una marca que abre su tienda número 500 en el mundo



REDACCIÓN EL TIEMPO