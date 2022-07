En medio de la reciente escalada de precios al consumidor, originada principalmente en el incremento fuerte en los precios de los alimentos, el acceso de la población a la comida ha continuado mejorando con respecto a la situación vivida por la pandemia, cuando se dispararon los indicadores de pobreza y pobreza extrema, y en consecuencia, miles de familias redujeron la ingesta de alimentos básicos para su nutrición, sencillamente porque la plata no les alcanzaba.



Recientemente, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) reveló que, en el mundo, entre 702 y 828 millones de personas aguantaron hambre en el 2021, lo que implicó un aumento de 46 millones de personas respecto al dato del año anterior.



Sin embargo, Colombia tuvo la buena fortuna de no estar en el grupo de países, como lo muestran los indicadores de pobreza y de producción de alimentos.



Así, mientras que en América Latina el número de personas que aguantaron hambre el año pasado aumentó en 4 millones, al pasar de 52,3 en el 2020 a 56,5 millones de habitantes en el 2021, en Colombia la prevalencia de las personas que aguantan hambre en Colombia fue de 8,2 por ciento entre el 2018 y 2021, cifra más baja que la reportada entre el 2004 y el 2006, que era de 11,2 por ciento.

Y las cifras relacionadas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) así lo ratifican, ya que la incidencia de la pobreza monetaria extrema en el país, es decir, la que comprende a las personas cuyos hogares tienen ingresos para comprar una canasta mínima de alimentos que les aporte un mínimo 2.900 calorías diarias, se redujo de 15,1 a 12,2 por ciento en el 2021, lo que representa una caída de 2,9 puntos.



Esto se traduce en el Dane que mientras en el 2020 por la pandemia hubo 7,47 millones de personas en condición de pobreza extrema, para 2021 el número bajó a 6,11 millones de personas, es decir para una reducción de 1,3 millones de personas.

Sin embargo, las cifras del corte del 2021 todavía están muy por encima de los 4,6 millones de personas en esta condición antes de la pandemia, al cierre del 2019.



De acuerdo con Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), desde la óptica de la oferta de alimentos, luego de que en 2019 la producción agrícola del país fuera de 71,29 millones de toneladas, la cifra subió a 73,31 millones de toneladas en el 2020 y para el 2021 hubo una mínima reducción, al llegar la cifra a 73,23 millones de toneladas, lo que indica que desde el lado de la oferta, hubo estabilidad el año pasado en la posibilidad de acceder a los alimentos.

Más personas pueden comer tres veces al día

Para el mes de mayo del 2022, según las cifras del Dane, el porcentaje de personas del país que no podía tener los llamados tres golpes, es decir que podían tener las tres comidas diarias, llegó al 23,31 por ciento, el nivel más bajo desde enero del 2021, cuando la reactivación de la actividad económica en el país aún no se había iniciado con fuerza.



De hecho, para el primer mes del año pasado, cuando el país afrontó el segundo pico de la pandemia del covid-19, el porcentaje de personas sin poder alimentarse tres veces al día se trepó hasta el 32,66 por ciento, es decir, un poco más de tres de cada 10 colombianos estaban en esta situación, mientras que el 67,34 por ciento sí tuvieron ese privilegio.



Pero según los indicadores, los bloqueos generados en el paro de mayo del 2021 bloquearon el acceso al trabajo y, en consecuencia, a la comida, ya que para ese período el indicador de personas sin comer tres veces diarias escaló hasta el 36,96 por ciento, y progresivamente fue descendiendo hasta octubre del 2021 (véase infografía).



En noviembre y diciembre del 2021 el porcentaje volvió a subir hasta 31,12 por ciento y 30,95 por ciento respectivamente, pero desde ese momento la tendencia a la baja se consolidó, pasando al 25,98 por ciento para ubicarse al cierre de mayo, en el 23,3 por ciento, lo que indica que hoy ya casi 8 de cada 10 habitantes del país tienen la posibilidad de comer tres veces diarias.



Es decir que, de acuerdo con la metodología de medición de pobreza del Dane, el 23,3 por ciento de la población tiene restringido el acceso a la alimentación básica, ya que al estar por debajo de la línea de pobreza monetaria per cápita nacional sus ingresos mensuales no superan los 161.099 pesos, lo que indica que para un hogar de cuatro personas el dinero disponible para sus necesidades no supera los 644.396 pesos.



No obstante estas mejoras, la FAO advirtió en julio de 2022 que, en todo caso, los efectos de la inflación en los precios de los alimentos derivados de las repercusiones económicas de la pandemia han incrementado los costos de una dieta saludable y aumentaron su inasequibilidad en todo el mundo.