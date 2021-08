Alberto Carrasquilla: reacciones por su llegada al Banco de la República

Tras la designación del exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, como nuevo codirector del Banco de la República, tras la salida de Carolina Soto, se han generado varias reacciones a través de las redes sociales.



Expertos en economía, empresarios y políticos han comentado sobre esta designación por parte del presidente Iván Duque, que ocurre tras la salida de Soto, esposa del ahora candidato presidencial Alejandro Gaviria.

El anuncio de la designación de Alberto Carrasquilla como codirector del Banco de la República lo hizo el propio Presidente Duque a través de su perfil de Twitter: "He designado al dos veces ministro de Hacienda, ex decano de Economía de la Universidad de Los Andes, ex Gerente Técnico del Banco de la República, y PHD en Economía, Alberto Carrasquilla, como nuevo codirector del Banco de la República".



Las primeras reacciones fueron de carácter político. Juan Manuel Galán, del partido Nuevo Liberalismo, fue uno de los primeros en comentar el anuncio:

La designación de Alberto Carrasquilla en @BancoRepublica es un soberbio desafío, después de las movilizaciones públicas que provocó su proyecto de reforma tributaria. Proyecto que el mismo gobierno retiró al admitir los juicios críticos de expertos y organizaciones sociales. — Juan Manuel Galán 🔴 (@juanmanuelgalan) August 30, 2021

Otro que tuvo comentarios fuertes al respecto fue el congresista Mauricio Toro, Representante por Bogotá del Partido Verde, quien se refirió al impacto en la paridad de género de la designación de Carrasquilla en el Banco de la República como codirector:



El @BancoRepublica tiene 7 codirectores. Solo 2 eran mujeres. @IvanDuque acaba de reemplazar a Carolina Soto por Alberto Carrasquilla



Además del nefasto nombramiento, burla a la ciudadania, esto reduce la paridad de género de 5-2 a 6-1. Como si no conocieran mujeres brillantes! https://t.co/vMxXFSg69h — Mauricio Toro (@MauroToroO) August 30, 2021

También se dieron comentarios de apoyo a la llegada de Alberto Carrasquilla como codirector del Banco de la República, entidad en la que ya ha tenido silla y ha trabajado como funcionario del Ministerio de Hacienda:

Poco popular lo que voy a decir pero Alberto Carrasquilla tiene todos los pergaminos para estar en el BanRepublica. Duque tenía una deuda con su ex ministro por haberlo dejado solo en el trámite de la reforma y seguro hará un gran trabajo en el emisor. — Camila Zuluaga (@ZuluagaCamila) August 30, 2021

La reforma de Carrasquilla ni siquiera la leyeron , fue la excusa para incendiar el país. Hoy muchos reconocen que era muy buena. La verdad es que el exministro es uno de los mejores economistas del país y su nombramiento en el Banco de la República es un acierto. — John Milton Jr (@jbagbam) August 30, 2021

