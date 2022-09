Las aerolíneas “low cost” o de bajo costo se destacan por ofrecer tarifas ultra bajas en comparación con las aerolíneas convencionales.



La definición “low cost” nace en Estados Unidos en la década de los noventa y se extiende rápidamente por Europa hasta llegar a Latinoamérica, esta nueva modalidad de viajes se crea con el fin de ofrecer tarifas asequibles y transportes ahorrativos. ¿Cómo logran esto? Cambiando ciertas implementaciones de un viaje general como: limitación en el equipaje, servicio de comida, asientos aleatorios, entre otros.

Beneficios de comprar en aerolíneas “low cost”



1. Precios

Como ya se mencionó, el principal plus de este tipo de aerolíneas se encuentra en sus precios económicos, los cuales permiten que los usuarios ahorren la mayor cantidad de dinero posible.

2. Gran variedad de destinos

Las compañías “low cost” han tenido un crecimiento importante en los últimos años y con esto, se ha evidenciado una ampliación en su catálogo de destinos.

3. Servicios personalizados

La fidelización es un ítem importante para estas compañías, por ello ofrecen privilegios, ofertas y descuentos personalizados a sus viajeros frecuentes.

4. Viajes con fechas deseadas

Podrá encontrar disponibilidad en vuelos para fechas inmediatas o para próximos años.

5. Servicios extra

Si bien, hay servicios no comprendidos dentro de la tarifa regular (comida, maletas, selección de asiento) podrá incluirlos en su paquete final por un costo adicional.



