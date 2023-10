6 consejos para sentarse de forma correcta al volante que le pueden salvar la vida

La posición correcta al conducir puede determinar el alcance de las posibles lesiones que pueda sufrir en caso de un choque. Sin embargo, muchos conductores adoptan costumbres que pueden resultar peligrosas.



Nunca se sabe cuándo va a ocurrir un accidente, por eso es clave tener una posición adecuada. A algunos conductores les gusta ir sentados más alto y otros que prefieren llevar el respaldo del asiento muy inclinado. ¿Ventanilla abajo o cerrada? ¿Cómo hay que colocar las manos y las piernas? Aquí, seis consejos para saber cómo sentarse de forma correcta al volante.

1.- Bajar el asiento

A algunos conductores les gusta conducir en una posición elevada. Este es uno de los motivos del éxito que tienen los SUV (Camionetas familiares). Pero muchos suben el asiento, porque creen que así ven mejor.

Esto es un error. La clave en la conducción es la mirada. Vamos hacia donde miramos y hay que anticiparse en tiempo y distancia a lo que va a pasar. No hay que mirar el frente del vehículo, sino más allá. Bajar el asiento obliga a mirar lejos, mientras que si lo subimos, esa posición obliga a mirar cerca. La visión es mejor si vamos más abajo.

Además, al subir el asiento, la cabeza va más cerca del techo y la sien queda a la altura del borde de la puerta, golpeando directamente en caso de impacto lateral. Esto se evita bajando la posición.



2.- Ventanilla totalmente cerrada

Conducir con la ventanilla a la mitad puede ser peligroso. En caso de colisión lateral, la cabeza va directamente al filo de la ventanilla, que se convierte en una cuchilla, aumentando los daños. Lo mejor es conducir con la ventanilla totalmente cerrada o sólo unos centímetros abierta.



3.- Respaldo del asiento recto

Ir con el respaldo demasiado inclinado hacia atrás puede ser muy cómo para algunos, pero esto conlleva algunos problemas. En caso de alcance por detrás, la cabeza hace un movimiento brusco hacia atrás, provocando un latigazo cervical. Si el choque es frontal contra otro vehículo, el respaldo inclinado se convierte en una especie de rampa, deslizando el cuerpo hacia adelante. Al sentarse, la posición correcta es estirar el brazo hacia la parte superior del timón, la muñeca debe quedar justo debajo de este.



4.- Cinturón correctamente puesto y tensado

No basta ponerse el cinturón sino que hay que ponérselo bien, porque los elementos de seguridad también pueden perjudicar si no se utilizan correctamente. Es decir, hay que abrocharlo y tensarlo, para contener el cuerpo en caso de choque frontal.



5.- Piernas y brazos flexionados

Al adoptar una correcta postura al volante es muy importante la posición de los brazos y las piernas. De lo contrario, podemos sufrir lesiones muy graves, como facturas de fémur y cadera. Tanto las piernas como los brazos deben ir ligeramente flexionados, evitando así lesiones de brazos y cadera.



6.- Sujeción del volante

Las manos siempre deben ir en el volante, en la posición 10-10 del reloj. Algunos timones tienen marcadas las posiciones de los pulgares, siempre debe agarrarse por encima y que este se deslice al girar, sin necesidad de cruzar los brazos.