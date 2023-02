Tras la radicación de la reforma de la salud son muchas las voces que han surgido con dudas, halagos y análisis alrededor de lo que plantea el texto. La mayoría de cuestionamientos han estado enfocados a algunos de los grandes cambios que plantea el documento en temas como la financiación y sostenibilidad del sistema, el giro directo y el rol de las EPS, entre otros.

En ese sentido, y buscando la visión de expertos de la Academia Nacional de Medicina, órgano consultor del gobierno en salud pública y educación médica, EL TIEMPO habló con el médico Herman Redondo Gómez quien enfatizó en que lo que han visto de la reforma de la salud incluye grandes avances pero también genera muchas preocupaciones.

De acuerdo con el experto, tras haber sido presentado el texto de la reforma se vislumbran apuestas muy proactivas. Por ejemplo en lo relacionado con la atención primaria en salud, las acciones positivas para los determinantes sociales de la salud, el fortalecimiento de la red pública, los regímenes diferenciados en las zonas de población dispersa, la constitución del Consejo Nacional de Salud, la creación y puesta en marcha del Sistema Público Único Integrado de Información en Salud y la mejora en las condiciones laborales en el sector.

Además, según él, también se despejan preguntas como: ¿Qué pasará con las EPS? Con una respuesta que a su parecer es clara: No se liquidan; o por lo menos no de inmediato. “Su muerte será más lenta, por ahora, se marchitan, se les quitan sus principales funciones y se les cambia su misión; pero no sobrevivirán después del período de transición, si es que ellas voluntariamente no se retiran ante el horizonte que la reforma les plantea”, resalta el experto.

“¿Quién asumirá las funciones que hoy, sea bien regular o mal, desempeñan las EPS? Ese es el tema grueso ante quienes hemos sido críticos de las EPS… Si las liquidan deberíamos tener garantía de que quien asuma sus funciones lo haga mejor que las 8 o 10 EPS que cumplen adecuadamente”, añade el galeno.

Redondo señala que es claro que dichas funciones de afiliación, recaudo de aportes, aseguramiento, contratación con IPS, constitución de redes de servicios, auditoría de cuentas médicas, gestión del riesgo (administrativo, financiero y de salud), más la garantía del derecho fundamental a la salud pasarán a manos de la ADRES Nacional y de las ADRES locales y los fondos regionales de salud. “Instituciones nuevas que no tienen ni la experiencia ni la infraestructura necesaria para responder ante semejante responsabilidad. Sin olvidar el temor justificado de que los recursos públicos de salud drenen por los canales non santos de la política regional”, puntualiza.

Por lo anterior, dice el experto, si bien se pueden reconocer avances en el sector, “el monto de las preocupaciones es enorme. Quedamos a la espera de audiencias públicas en el Congreso para que toda la sociedad se exprese y que el legislativo con plena responsabilidad social, defina un Sistema de Salud que no retroceda en lo logrado, sino que mejore lo existente”, finaliza el esperto.