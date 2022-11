Una nueva polémica se ha generado en China, que actualmente ha tenido un aumento desmedido de contagio de COVID - 19. Por la propagación de este mal, en varios sectores como Pekin, y Guangdong se ha regresado al confinamiento y restricción total.



Incluso, se conoce que hay gente de ese país que ya cumple dos meses sin poder salir a la puerta de su casa, como sucedió a principios del 2020 cuando llegó este mal al mundo.

La situación que está indignando a China ha originado que en la televisión censuren las caras que se ven en los estadios del mundial de Qatar.



Aparentemente, la cadena deportiva CCTV restringe los rostros de personas que aparecen muy cerca y sin el tapabocas.



Los habitantes de China al darse cuenta de la censura y de estar cansados de la campaña 'cero covid' salieron a protestar a las calles en días anteriores.



"Varios estudiantes comenzaron a desplegar pancartas a la entrada de la cantina. Luego se unieron más y más personas. Actualmente hay entre 200 y 300 personas”, explicó un estudiante que habló para AFP.



"El Mundial permite a la mayoría de los chinos ver la realidad en el extranjero, preocuparse por la economía de la patria y por su propia juventud", publicó una persona en la red de Weibo, de la provincia de Shaanxi.



También se conoció que hubo una publicación en una plataforma de mensajería conocida como WeChat en el que se cuestionaba por si China sigue en el mismo planeta que Qatar.



"El martes se publicó una carta abierta en la que se preguntaba si China está "en el mismo planeta" que Catar, pero fue censurada y retirada de la plataforma", dice el País.



"¿Quién me ha robado la vida? No lo diré", añade, en medio de las quejas por la política del régimen chino para limitar la propagación de los casos de covid-19, esto según el diario deportes.



China es la última gran economía del mundo que lucha por la contención del coronavirus. Allí se sigue con los tradicionales test de PCR, pues, las últimas cifras destacan que se ha llegado a 29.157 contagios.