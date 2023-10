‘La vida es jodidamente bella’

Conocí a Iván Morales hace 16 años. Cuando acudí a él, yo llevaba 4 años de recuperación y, sin embargo, mi cabeza era un caos absoluto, estaba viviendo lo que se llama “una recaída en seco”, me comportaba como un adicto en consumo, pero sin consumir ninguna sustancia. Con su conocimiento, compasión y buen humor, Iván me ayudó, al igual que a muchos otros adictos, a cambiar el rumbo de mi vida de una manera positiva y profunda. Leí atentamente el libro de Iván y sostuve una larga conversación con él.



(Además: Ojo con la adicción a las redes sociales y el celular)

A continuación, comparto un texto que destaca los aspectos clave del libro y sintetiza su perspectiva como logoterapeuta, con más de 15 años de experiencia siendo “artesano de almas”, como él mismo se ha descrito.



En las profundidades del alma humana, en los oscuros recovecos de nuestra existencia, yace una verdad inmutable: todos cargamos heridas. Estas heridas, invisibles pero profundamente arraigadas en nuestra psique, son el resultado de las experiencias y adversidades que enfrentamos a lo largo de nuestras vidas. Adictos en potencia se adentra en esta vasta oscuridad, explorando las cicatrices que llevamos grabadas en lo más profundo de nuestro ser.



(Lea también aquí: 'Un festival de ideas en medio de la guerra entre Ucrania y Rusia').



En nuestras sociedades latinoamericanas, donde el dolor y el sufrimiento son compañeros constantes, las heridas son inevitables. Las familias rotas, los matrimonios desgarrados y los individuos marcados por el proceso de socialización desde la niñez hasta la adultez emergen como un sombrío telón de fondo. Duelos no resueltos, historias de segregación política, heridas del abandono, la traición, la injusticia y el maltrato se entrelazan en las genealogías familiares, asegura el autor.

“La recuperación no es para quien la necesita, sino para quien quiere recuperarse”. FACEBOOK

TWITTER

Estas heridas, en lugar de sanar con el tiempo, crecen. Se convierten en una oscura entidad que acecha en las sombras, que corroe desde adentro, que se convierte en una hernia espiritual. La herida se expande como una espiral descendente que se arraiga en lo más profundo de nuestra psique y nos empuja a buscar consuelo y escape en las sombras, casi siempre en forma de conductas adictivas.



A la pregunta de si existen los ‘exadictos’, Morales comenta que la búsqueda de sanación se convierte en un viaje arduo y largo. Requiere una sanación en múltiples niveles: espiritual, psicológico y biológico. La química cerebral debe ser restaurada, el sistema nervioso, realineado. Este viaje puede tomar meses, años e incluso toda una vida. Pero este proceso no se trata solo de abstenerse de la sustancia o la conducta adictiva; va más allá. Se trata de encontrar la congruencia, de vivir en armonía, de ser honesto y coherente consigo mismo. La vida se convierte en un camino de transformación constante, en un estilo de vida donde la búsqueda de significado y propósito se vuelve fundamental.



Lea también aquí: ('La Feria del Libro de Fráncfort 2023 'calienta motores').



La sanación no es solo para los adictos, es para todos aquellos que se enfrentan a la herida de su propio ego, que luchan contra la dualidad del bien y el mal, el premio y el castigo. En este proceso de sanación, el ser humano debe enfrentar sus culpas, sus pecados, los oscuros secretos que yacen sin resolver. Debe encontrar una misericordia interna para sanar las profundidades de su ser. Este es el desafío supremo de la palabra ‘adicción’. Es el desafío de transformarse, de redimirse, de vivir en congruencia con uno mismo, de descubrir la verdad detrás de las máscaras que hemos construido para protegernos del dolor, y esto lo menciona el autor con una expresión que refleja la gravedad de su declaración.



La adicción se presenta como una respuesta al sufrimiento, una estrategia para evadir la realidad. Es un intento desesperado de huir del dolor, del sufrimiento, de la incertidumbre que la vida a menudo nos presenta. La adicción se convierte en una evasión de la confrontación con el pasado, el presente o el futuro. En este proceso, el adicto se desconecta de sí mismo, de su verdadera razón de ser, y se sumerge en una conducta automática, una búsqueda desesperada de aprobación o alivio, y aquí, Morales nos propone las tres D: descontrol, desbordamiento y desconexión, como indicadores críticos de la adicción. No siguen un orden lineal y están entrelazadas, cercanas unas a otras, como eslabones en una cadena que arrastra al adicto hacia lo desconocido. El descontrol se manifiesta cuando la conducta adictiva comienza a dominar la vida del individuo, cuando la sustancia o la actividad se convierten en una obsesión incontrolable. El desbordamiento ocurre cuando las consecuencias negativas de la adicción comienzan a superar los beneficios percibidos. Y la desconexión, quizás la más dolorosa de todas, se refleja en la pérdida de conexión con el verdadero yo, con las relaciones significativas y con el sentido de propósito en la vida.



La idea de que los terapeutas que han experimentado la adicción pueden ser más efectivos era algo que como adicto en recuperación debía preguntarle al autor, quien explica que esto es cierto solo si el terapeuta ha explorado profundamente su propia experiencia y ha aprendido de ella. Aquellos terapeutas que han transitado conscientemente el agujero negro de la depresión, el caos y la autodestrucción pueden establecer conexiones más empáticas y auténticas con sus pacientes, que pueden ser fundamentales en el proceso de recuperación.

Facebook Twitter Linkedin

Adictos en Potencia - Editorial Diana Foto: Archivo Iván Morales

Otro aspecto sobre el cual conversamos es la complejidad de tratar adicciones a sustancias o conductas, pues varía según la persona y sus circunstancias. Las adicciones a las sustancias a menudo se ven como más letales debido a los riesgos físicos directos que conllevan. Sin embargo, las adicciones a conductas como el ejercicio, el juego o el sexo también pueden ser devastadoras y el tratamiento de recuperación y la prevención de recaídas en ambos tipos de adicción presentan desafíos similares, ya que se basan en la disociación y la distorsión de la realidad que caracteriza a la adicción.



(Lea también aquí: 'Libros para niños y adolescentes: estos son algunos de los mejores ejemplares').



El propósito de vida se convierte en un pilar fundamental en el proceso de recuperación de la adicción. Sin embargo, tener un propósito de vida bien definido no garantiza la inmunidad contra la adicción. Más bien, la adicción es una respuesta a la insatisfacción, una búsqueda de escape de la realidad. Aunque tener un propósito de vida puede proporcionar una mayor conciencia y resistencia, no es una garantía contra la adicción. La búsqueda de sentido y propósito se convierte en una parte integral de la recuperación, ayudando al individuo a encontrar nuevas formas de llenar el vacío que dejó la adicción.



La afirmación de que “la recuperación no es para quien la necesita, sino para quien quiere recuperarse” plantea una cuestión fundamental en el contexto de la adicción. La responsabilidad de la recuperación recae tanto en el adicto como en su entorno, especialmente en la familia y la pareja. A menudo, son ellos quienes dan el primer paso hacia la recuperación, al establecer límites y buscar ayuda. La recuperación no es un proceso egoísta, sino un acto de responsabilidad hacia uno mismo y hacia quienes nos rodean, y sobre esto Morales afirma: “Es un proceso que exige coraje, perseverancia y una voluntad firme de cambiar”.



Y es que las adicciones siguen siendo un tema tabú, estigmatizado en la sociedad latinoamericana debido a la aversión hacia la vulnerabilidad y la apertura emocional. La vergüenza y el temor al juicio social impiden que las personas busquen ayuda y compartan sus luchas. Sin embargo, esta mentalidad está cambiando gradualmente gracias a figuras públicas que comparten sus experiencias y alientan conversaciones más abiertas sobre la adicción y la salud mental. Reconocer la adicción como una enfermedad que necesita tratamiento y apoyo es un paso crucial hacia la desestigmatización y la curación.



Otro tema que trata el autor en su libro es la adicción a las redes sociales, que se ha convertido en una pandemia moderna que afecta a personas de todas las edades, especialmente a las nuevas generaciones. Este fenómeno plantea preocupaciones sobre cómo afectará la identidad y la resiliencia de las generaciones futuras. Los jóvenes pueden enfrentar desafíos sin precedentes en términos de construcción social, ética y habilidades para enfrentar el malestar.



(Lea también aquí: '‘El gran arte debería representar el futuro’, dice el autor de 'Friday Black'').



Independientemente de si son las redes, las sustancias u otros comportamientos adictivos, la recaída en el proceso de recuperación de la adicción es un tema delicado. En la logoterapia, que es la tercera escuela vienesa de psicoterapia fundada por el dr. Víctor Frank y que Morales pone en práctica, la recaída se aborda desde una perspectiva de responsabilidad y crecimiento personal. No se considera simplemente como un error grave, sino como una oportunidad para aprender y fortalecer el proceso de recuperación. La responsabilidad de la recuperación recae tanto en el adicto como en su entorno y cada recaída puede ser un recordatorio de la lucha continua y la necesidad de trabajar en el crecimiento personal y la búsqueda de sentido.

“Sanarse (de una adicción)

es un proceso

que exige coraje, perseverancia y una voluntad firme de cambiar”. FACEBOOK

TWITTER

Iván Morales, con su libro Adictos en potencia, dice que su objetivo es acortar el tiempo de reacción y la toma de conciencia de las personas frente a la adicción. Si puede reducir el sufrimiento y permitir que las personas actúen más rápidamente para abordar sus problemas de adicción, habrá cumplido este objetivo.



Adictos en potencia se convierte, entonces, en una guía comprensiva para aquellos que buscan sanar sus heridas y descubrir la autenticidad y el significado en sus vidas, incluso en medio de las sombras más profundas de la existencia humana.



Más sobre cultura en eltiempo.com